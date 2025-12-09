Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor jó hírt osztott meg: Visszatért egy régi szövetséges

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 12:01
szövetségesAndrej Babis
Újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor örömteli hírt osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis kiderült, hogy visszatért egy régi szövetséges Andrej Babis személyében.

Orbán Viktor, Andrej Babis
Orbán Viktor és Andrej Babis / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Visszatért egy régi szövetséges. Mától újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke. 

Üdv újra a fedélzeten, Andrej! 🇭🇺🇨🇿

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

 

