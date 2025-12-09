Orbán Viktor jó hírt osztott meg: Visszatért egy régi szövetséges

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor örömteli hírt osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis kiderült, hogy visszatért egy régi szövetséges Andrej Babis személyében.
Visszatért egy régi szövetséges. Mától újra Andrej Babis Csehország miniszterelnöke.
Üdv újra a fedélzeten, Andrej!
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
