Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória újra egymásra talált: „Már tervezzük az esküvőnket”

Decemberben még arról szóltak a hírek, hogy szakított a szépségkirálynő-modell Viczián Viktória és volt exatlonos párja, Somhegyi Krisztián, de nem bírták egymás nélkül. Egy Pest vármegyei nagyközségben, szép házban élnek, újra nagy harmóniában, tudta meg a hot! magazin.
A ház kettőnké, újra együtt vagyunk, már tervezzük az esküvőnket! Ezt nem vertük nagydobra, nem akartuk azt a nyomást, ami rajtunk volt. Volt három hónapunk külön, ami kellett, hogy felnőjünk egymáshoz. Nagyon jó kapcsolatunk volt mindig is, hála a Jóistennek, de ebben a három hónapban mindketten megjártuk a poklot. Lehet, hogy a külön töltött idő nélkül nem sikerült volna ennyit fejlődnünk. Erre már lehet egy házasságot építeni gyerekvállalással!
– osztotta meg elsőként a magazinnal Viki.
Viki ambiciózus nő, aki úgy érezte, hogy a hátán kell elhordania egy hegyet, de nem kell ezt tennie, ha van mellette egy olyan férfi, akit szeret és megbízik.
Azt a három hónapot sem töltöttük teljesen külön, nem bírtunk a másik nélkül lenni, mindig összehozott minket az élet, a sors. Krisz ugyan elköltözött, de folyamatosan kerestük egymást. Eleinte én voltam inkább ragaszkodó, írogattam neki, utána pedig fordult a kocka és ő keresett többször. Néha megkérdezte, hogy nem iszunk-e meg egy kávét, vagy nem megyünk-e el valahova.
- mesélte Viki, aki sorsszerűnek érzi ezt a kapcsolatot: mindig is vallásos volt, szerinte a Jóisten nem tudta őket elengedni egymás mellől. Képtelenek voltak ellenni a másik nélkül, egyikük sem akart ismerkedni, semmilyen szinten.
Amikor szakítottunk, a legjobb barátnőm és anyukám mellettem zokogtak, sírtak, én meg odaadtam a gyűrűt a barátnőmnek, hogy tüntesse el a szemem elől. Nagyon okos nő, zsebre tette, és azt mondta, hogy „Aha, jó…” Voltak hullámok ebben a három hónapban; amikor újra összejöttünk, nagyon örültem, hogy megvan még a jegygyűrű!
- tette hozzá mosolyogva.
A modellt három hónapig nem hagyták egyedül a nagy házban; nagyon hálás azért, hogy az anyukája és a barátnője is folyton vele volt.
Krisztiánnal megbeszéltük a problémákat, most pedig minden alakul, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Dolgoztunk a kapcsolatért, és nagyon jó érzés nem eldobni valamit. Nyári esküvőt tervezünk, most lett meg újra a helyszín, maradt a tervezett dátum is. Harmincéves koromban szeretnék feleség lenni.
Viczián Viki vállalkozó, dekoráló, rendezvényszervező, közösségi médián népszerű cége van, amúgy tősgyökeres budapesti. A Pest vármegyei medencés házat tavaly előtt vásárolták jó áron, de sok pénzt kellett rákölteni, pályázatokkal modernizálták. Bő egy éve élnek ott, minden adott ahhoz, hogy pár éven belül gyerekzsivaj töltse majd be. Úgy véli, ők pont az a páros, amit kifelé mutatnak – például a TV2-n látott Párharcban –, kifejezetten nem botrányhősök:
Ha összefogunk, akkor ember legyen a talpán, aki meg tud állítani minket. A falon is átmegyünk! A Párharcban is voltak feszült helyzetek, de mindent megoldottunk.
Viczián Viktória szakításáról korábban rengeteg álhír jelent meg, amiket most szeretett volna tisztázni a modell.
