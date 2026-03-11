Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória újra egymásra talált: „Már tervezzük az esküvőnket”

Decemberben még arról szóltak a hírek, hogy szakított a szépségkirálynő-modell Viczián Viktória és volt exatlonos párja, Somhegyi Krisztián, de nem bírták egymás nélkül. Egy Pest vármegyei nagyközségben, szép házban élnek, újra nagy harmóniában, tudta meg a hot! magazin.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián újra együtt, boldogan

Fotó: hot! magazin/DFP

A ház kettőnké, újra együtt vagyunk, már tervezzük az esküvőnket! Ezt nem vertük nagydobra, nem akartuk azt a nyomást, ami rajtunk volt. Volt három hónapunk külön, ami kellett, hogy felnőjünk egymáshoz. Nagyon jó kapcsolatunk volt mindig is, hála a Jóistennek, de ebben a három hónapban mindketten megjártuk a poklot. Lehet, hogy a külön töltött idő nélkül nem sikerült volna ennyit fejlődnünk. Erre már lehet egy házasságot építeni gyerekvállalással!

– osztotta meg elsőként a magazinnal Viki.

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória együtt vannak

Viki ambiciózus nő, aki úgy érezte, hogy a hátán kell elhordania egy hegyet, de nem kell ezt tennie, ha van mellette egy olyan férfi, akit szeret és megbízik.

Viczián Viktória újra boldog párja oldalán

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Azt a három hónapot sem töltöttük teljesen külön, nem bírtunk a másik nélkül lenni, mindig összehozott minket az élet, a sors. Krisz ugyan elköltözött, de folyamatosan kerestük egymást. Eleinte én voltam inkább ragaszkodó, írogattam neki, utána pedig fordult a kocka és ő keresett többször. Néha megkérdezte, hogy nem iszunk-e meg egy kávét, vagy nem megyünk-e el valahova.

- mesélte Viki, aki sorsszerűnek érzi ezt a kapcsolatot: mindig is vallásos volt, szerinte a Jóisten nem tudta őket elengedni egymás mellől. Képtelenek voltak ellenni a másik nélkül, egyikük sem akart ismerkedni, semmilyen szinten.

Szép ház, vőlegény, sok kutya: teljes a modell élete

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Amikor szakítottunk, a legjobb barátnőm és anyukám mellettem zokogtak, sírtak, én meg odaadtam a gyűrűt a barátnőmnek, hogy tüntesse el a szemem elől. Nagyon okos nő, zsebre tette, és azt mondta, hogy „Aha, jó…” Voltak hullámok ebben a három hónapban; amikor újra összejöttünk, nagyon örültem, hogy megvan még a jegygyűrű!

- tette hozzá mosolyogva.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián nyáron szeretnének egybekelni

A modellt három hónapig nem hagyták egyedül a nagy házban; nagyon hálás azért, hogy az anyukája és a barátnője is folyton vele volt.