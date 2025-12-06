Óriási pillanatokat és sztárdömpinget hozott a harmadik Háborúellenes Gyűlés

Ma Kecskemét szívében igazán szeretetteljes hangulat uralkodott, mivel ma rendezték meg a harmadik Háborúellenes Gyűlést. A Messzi István Sportcsarnok megtelt lelkes emberekkel, akik békét, biztonságot és szeretetet követeltek a világban zajló konfliktusok ellen. A résztvevők között számos ismert közéleti és kulturális személyiség is feltűnt, akik szívhez szóló beszédeikkel, gondolataikkal és személyes történeteikkel tették felejthetetlenné a rendezvényt. A hangulatot tovább fokozta, hogy a közönség együtt énekelhette a „Szabadság vándorai” című dalt Curtis és Radics Gigi előadásában, ami hatalmas sikert aratott.
Tápai Szabina a gyermeknevelés és a béke összefüggéséről beszélt:
A kicsik egyáltalán nem kérdeznek róla, nem foglalkoznak a világban történő eseményekkel, és mi is próbáljuk úgy nevelni őket, hogy szeretet legyen otthon, és ne erről kelljen beszélni. Nyilván a nagyfiamat néha befolyásolja egy kis hír, de anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket, és ezt adjuk át nekik. Így otthon biztonságban érzik magukat
— árulta el a családanya.
Cseke Péter, a kecskeméti színház igazgatója a remény erejét emelte ki: „Tulajdonképpen a remény az egyik legnagyobb lehetőségünk, mert bármilyen nehéz helyzetben is erőt és biztonságot ad, fényt mutat, azt sugallja, hogy nem kell félnünk, hiszen együtt bátrak és erősek vagyunk” — állapította meg.
Bán János alpolgármester, a Hunyadi sorozat szerzője a karácsony közeledtét és a béke lehetőségét emelte ki:
Idehaza a nemzetünkben is csitulni látszanak az indulatok, nekünk pedig erőt kell gyűjtenünk, mert nehéz küzdelmek várnak ránk. Nagyon bízom benne, hogy egy év múlva elmondhatjuk, hogy a szomszédainkban is béke van, és csitulnak a fegyverek
— hangzott el a fontos gondolat.
Fásy Ádám Orbán Viktor miniszterelnök példaértékű útmutatására hívta fel a figyelmet: „Az az út, amit Orbán miniszterelnök úr mutat nekünk, mindig és mindenkor békét akar, szeretetet, boldogságot hinteni az emberek közé. Minden normális család, ember a jó ügy mellé áll”.
Gönczi Gábor pedig arra biztatta a közönséget, hogy személyesen is tapasztalja meg a rendezvény hangulatát, aki eddig nem tette volna: „Jöjjenek, és nézzék meg ezeknek az embereknek a szeme csillogását, a kedvességet, a közvetlenséget. Itt egyébként nem politikáról van szó, hanem háborúról és békéről, és arról, hogyan lehetne megoldani, hogy ne haljon meg több ember. Azért fontos, hogy eljövünk és belekiabáljuk a levegőbe, hogy ‘Állj!’, mert talán ha minél hangosabban mondjuk, akkor minél többen megértik” — árulta el.
A Kecskeméten rendezett Háborúellenes Gyűlés tehát hatalmas siker volt: a város lakói, a közéleti szereplők és a sztárok együtt kiálltak a békéért, és emlékeztettek mindenkit, hogy a szeretet és az összefogás az egyetlen út a tragédiák megelőzéséhez. A társadalmi felelősségvállalás abban is megmutatkozott, hogy a miniszterelnök által dedikált 31 db firkás pulóverből befolyt összeg a kárpátaljai gyerekeket támogató KEGYES Alapítványhoz kerül, a „Jónak lenni jó!” kampány részeként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.