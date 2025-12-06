Óriási pillanatokat és sztárdömpinget hozott a harmadik Háborúellenes Gyűlés

Ma Kecskemét szívében igazán szeretetteljes hangulat uralkodott, mivel ma rendezték meg a harmadik Háborúellenes Gyűlést. A Messzi István Sportcsarnok megtelt lelkes emberekkel, akik békét, biztonságot és szeretetet követeltek a világban zajló konfliktusok ellen. A résztvevők között számos ismert közéleti és kulturális személyiség is feltűnt, akik szívhez szóló beszédeikkel, gondolataikkal és személyes történeteikkel tették felejthetetlenné a rendezvényt. A hangulatot tovább fokozta, hogy a közönség együtt énekelhette a „Szabadság vándorai” című dalt Curtis és Radics Gigi előadásában, ami hatalmas sikert aratott.

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen is felcsendült Curtis és Radics Gigi dala (Fotó: MW)

Tápai Szabina is felszólalt a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen

Tápai Szabina a gyermeknevelés és a béke összefüggéséről beszélt:

A kicsik egyáltalán nem kérdeznek róla, nem foglalkoznak a világban történő eseményekkel, és mi is próbáljuk úgy nevelni őket, hogy szeretet legyen otthon, és ne erről kelljen beszélni. Nyilván a nagyfiamat néha befolyásolja egy kis hír, de anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket, és ezt adjuk át nekik. Így otthon biztonságban érzik magukat

— árulta el a családanya.

Tápai Szabina Szabó Zsófival beszélgetett a nézőtéren (Fotó: MW)

A város színházigazgatója is a béke pártján áll

Cseke Péter, a kecskeméti színház igazgatója a remény erejét emelte ki: „Tulajdonképpen a remény az egyik legnagyobb lehetőségünk, mert bármilyen nehéz helyzetben is erőt és biztonságot ad, fényt mutat, azt sugallja, hogy nem kell félnünk, hiszen együtt bátrak és erősek vagyunk” — állapította meg.

Bán János alpolgármester, a Hunyadi sorozat szerzője a karácsony közeledtét és a béke lehetőségét emelte ki:

Idehaza a nemzetünkben is csitulni látszanak az indulatok, nekünk pedig erőt kell gyűjtenünk, mert nehéz küzdelmek várnak ránk. Nagyon bízom benne, hogy egy év múlva elmondhatjuk, hogy a szomszédainkban is béke van, és csitulnak a fegyverek

— hangzott el a fontos gondolat.

Cseke Péter és Bán János is ellátogattak az eseményre (Fotó: MW)

Fásy Ádám Orbán Viktorról értekezett

Fásy Ádám Orbán Viktor miniszterelnök példaértékű útmutatására hívta fel a figyelmet: „Az az út, amit Orbán miniszterelnök úr mutat nekünk, mindig és mindenkor békét akar, szeretetet, boldogságot hinteni az emberek közé. Minden normális család, ember a jó ügy mellé áll”.