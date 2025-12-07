"Mindig elkapkodják előlem" – hatalmas siker az Orbán-firkás pulóver a Háborúellenes Gyűlésen

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen nem csupán a békepártiság és az elárasztó sztárdömping, hanem a legendás Orbán-firkás pulcsi is összehozta az embereket. Mivel óriási az érdeklődés, a politikusok közül sem mindenkinek sikerült még beszereznie a pulóvert.

Szabó Zsófi is a közkedvelt pulcsiban szerepelt a Háborúellenes Gyűlésen, de néhány politikusnak is van már belőle Fotó: Mediaworks

A Háborúellenes Gyűlés nagy slágere, az Orbán-firkás pulcsi nyomában

Hatalmas sikere van az Orbán-firkás pulóvereknek. Mind fehér, mind piros színben lehet már kapni a különös rajzot ábrázoló ruhadarabot. Curtis a fellépés közben, valamint Szabó Zsófi is a rendezvény vezetése során ezt a pulcsit viselte, de néhány politikusnak szintén van már példánya belőle.

Az első, nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen már kapni lehetett azokat a pulcsikat, amiken Orbán Viktor ATV interjúja alatt készített rajza szerepel. A rendezvényen rekordidő alatt kapkodták el a pulóvereket. A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen is hasonló érdeklődés volt a már több színben kapható pulóver iránt.

Nem csupán a résztvevők, de a jelen lévő politikusok is érdeklődtek már. A forgalom persze hatalmas, de néhány politikus már rendelkezik Orbán-firkás pulóverrel. Kocsis Máté Fidesz parlamenti frakcióvezető már két héttel ezelőtt kapott egy tiszteletpéldányt. Másoknak pedig terve is van a különleges ruhadarabbal.

Pont most vettem egyet. Holnap együtt fogunk utazni miniszterelnök úrral egy külföldi útra és akkor megkérem majd, hogy dedikálja

– mondta el kérdésünkre Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Persze a hatalmas érdeklődés mellett nem minden politikus jutott el odáig, hogy saját példányt szerezzen. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója például arra vár, hogy majd kapni fog egyet.

Takács Péter egészségügyi államtitkár azt monda, már háromszor próbált szerezni pulóvert, de mindig elfogyott, mire odaért volna. Hozzá hasonlóan Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke is azt tervezte, hogy a rendezvény után vásárol egyet a dedikált pulóverekből. Reméljük, ha esetleg a kecskeméti Gyűlésen nem is, a további Gyűléseken sikerrel fognak járni.