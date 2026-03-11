"Azt hittem, csak a vodkára vagyok érzékeny" - Szokatlan tünetek derítettek fényt a rákra

Egy 22 éves nő rákdiagnózisára úgy derült fény, hogy szokatlan tüneteket érzett alkoholfogyasztás után. Claire Dougherty, philadelphiai orvosi asszisztens akkor fordult orvoshoz, amikor rendszeres fájdalmat kezdett érezni nyakában és fülében. Az orvosok a légcsövében egy daganatot fedeztek fel.

Szokatlan tünetek jelezték, hogy daganatos beteg a nő

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Nyakfeszülés és torokszorítás jelezte a daganatot

Azt hittem, csak a vodkára vagyok érzékeny

— mondta Claire Dougherty.

A fiatal nő 2025 augusztusában kezdte el érezni a szokatlan fájdalmat minden egyes alkalommal, amikor alkoholt ivott.

Észrevettem, hogy a nyakam eleje feszesnek, talán kissé duzzadtnak tűnt. És fájt is

— mesélte. A fájdalom a nyaka alján kezdődött, majd a bal végül a füléig sugárzott.

A legerősebb fájdalom a fülemen belül volt. Akkor már azt gondoltam, biztos valamilyen fülprobléma lehet

Eleinte nem akarta túlaggódni a dolgot, de alkoholfogyasztásán módosított egy kicsit. Lecserélte a vodkát, mivel azt gondolta, arra lehet érzékeny.

Egy ideig csak vodkát fogyasztottam, ezért gondoltam, hogy talán azzal lehet gond

— mondta. Majd hozzátette, hogy később a gin és bor után is ugyanúgy fájt a torka, nem számított, milyen alkoholt ivott.

Szeptemberben végül egy csomót érzett a torkában. Ekkor döntött úgy, hogy orvoshoz megy. Az orvos azonnal CT-vizsgálatra és biopsziára küldte. Az eredmények pedig sokkolóak voltak. Kimutatták, hogy daganat van a légcsövében és ez okozhatta a régóta tartó fájdalmat.

A fiatal nő megpróbáltatásai nem értek véget. 2025 novemberében 2-es stádiumú Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála. A Hodgkin-limfóma egyik tünete a nyirokcsomók duzzanata, amely alkoholfogyasztáskor fájdalmat okozhat. A betegség tünetei közé tartoznak a megduzzadt nyirokcsomók, a láz, az éjszakai izzadás és a kimerültség.

Néhány héttel később a fiatal nőnek kemoterápiás kezelésen kellett részt vennie, február elejére hat kezelési cikluson volt túl. Ekkor kapta a hírt, hogy sikeresen csökkent a légcsövénél lévő daganat mérete. Azonban még koránt sincs vége megpróbáltatásainak, még több sugárkezelés vár rá.