Figyelem! Csalók élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevével: így próbálnak adatot lopni

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 18:05
Adathalász-webhelyre irányítanak. A csalók a NEAK nevében próbálják ellopni az adatokat.

Csalókra figyelmeztet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. A TAJ kártya megerősítésére hivatkozó sms-eket küldenek adathalász webhellyel.

A csalók adathalász-webhely felkeresését kérik a NEAK nevében küldött sms-ben
A csalók sms-ekben próbálnak adatokat kicsalni

Adathalász sms-ekben próbálnak adatokat kicsalni ismeretlenek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (NEAK) hivatkozva - hívta fel a figyelmet a szervezet az MTI-nek szerdán küldött közleményében. A közlés szerint az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett arról, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében "NEAK TAJ kártya megerősítése" tárgyú sms-ek kerültek kézbesítésre, az üzenetben a taj-kártyáról és megújításáról értesítik a fogadó felet, és egy - vélhetően adathalász - webhely felkeresését kérik. A NEAK felhívja a figyelmet, hogy az üzenet nem a szervezettől származik, azt senki ne nyissa meg.

Kiemelik:

a NEAK semmilyen formában nem küld sms-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt taj-kártyáról, tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le. Továbbá, ahogy más hivatalos szerv, a NEAK sem kér sms-ben bankkártyaadatot vagy vertifikációs díjat.

A NEAK az ügyben megtette a szükséges intézkedéseket. - áll az MTI-n közzétett közleményben.

 

