Szerdán mértek idén először 20 fok feletti hőmérsékletet

A hőmérséklet is az igazi tavaszi időt jelezte szerdán, ugyanis 20 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála. A HungaroMet Zrt. ismertette az időjárási adatokat.
Idén először szerdán emelkedett 20 Celsius-fok fölé a hőmérséklet Magyarországon - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán. Mint írták, a szerdai sok napsütés és a Kárpát-medencét kitöltő száraz, enyhe légtömeg hatására az ország döntő részén 17 és 19 fok között alakultak a csúcsértékek, de kerekítve négy mérőállomáson is 20 fokos maximumot regisztráltak.
Hozzátették: a Kiskunmajsán mért 20,1 fok az idei év első 20 fok fölötti napi csúcsértékét jelenti.
A bejegyzéshez készített infografika szerint Kiskunmajsán 20,1 fokot mértek szerda délután, Sellyén 19,7 fokot, Fülöpházán és Baján pedig egyaránt 19,6 fokot rögzítettek. A legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékletet Siófokon mérték, 13,9 fokot - áll az MTI közleményében.
