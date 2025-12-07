Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gönczi Gábor az Orbán-firkás pulcsiról: „Még nincs, de be kell szereznem!"

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 12:30
pulóverGönczi GáborOrbán Viktor
A Tények méltán népszerű műsorvezetője sem tervez kimaradni a legújabb divatőrületből. Gönczi Gábor is akar egy Orbán-firkás pulóvert.
Bors
A szerző cikkei

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen már nemcsak Szabó Zsófi és Curtis ragadott magára figyelmet az Orbán Viktor-firkás pulcsijával, hanem a Tények népszerű műsorvezetője, Gönczi Gábor is bejelentkezett a trendbe. Bár még nem szerezte be a limitált darabot, a műsorvezető nyíltan jelezte: tervben van, hogy vegyen egyet a most már különleges jótékonysági üzenetet is hordozó firkás pulcsiból.

Gönczi Gábor is bejelentkezett a firkás pulcsiért.
Gönczi Gábor tetszését is elnyerte az Orbán Viktor-firkás pulcsi (Fotó: MW)

Gönczi Gábor remekül érezte magát a Háborúellenes Gyűlésen

Azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, hogy nagyon fontos az összetartás, és az összetartásnak a kimutatása és teljes felvállalása. A mi közösségünk, a mi politikai közösségünk, és mondhatom, talán spirituális közösségünk, hogyha kiáll és megmutatja azt, hogy igen, mi összetartunk, mi együtt vagyunk, és az, amit mi szeretnénk elérni, az az egész ország számára fontos. Akkor ebben az időszakban nekünk össze kell tartani, el kell jönni, meg kell beszélni a dolgainkat, meg kell mutatni az országnak, hogy mennyien gondolkodunk hasonlóan. Fantasztikus a hangulat, olyan atmoszférája van, hogy hihetetlen

 — mondta Gönczi a helyszínen.

A kecskeméti háborúellenes gyűlés is nagy sikerrel zárult.
Elképesztő tömeg gyűlt össze a béke égisze alatt (Fotó: MW)

Úgy érzi, feltétlen be kell szereznie egy darabot

A pulóver iránti terveiről is beszélt a híradós: „Még nincs, de be kell szereznem!” A pulóverből 31 darab dedikált példány is készült, ami immár nem csupán popkulturális csemege, hanem a jó szándék és a segítőkészség jelképe is, hiszen a bevétel teljes egészében a kárpátaljai gyermekeket támogató KEGYES Alapítványhoz kerül, a „Jónak lenni jó!” kampány részeként.

Curtisnek nagyon megtettszett a különleges firka.
Curtis beszerezte, felkészül Gönczi (Fotó: MW)

A szolidaritás jegyében is hordják a pulcsit

Szabó Zsófi, Curtis és most már Gönczi Gábor is bebizonyította, hogy a divat és a közösségi összefogás kéz a kézben járhat, és a Háborúellenes Gyűlés nemcsak politikai állásfoglalás, hanem a szolidaritás és a jó ügyek ünnepe is.

Dosszié

Tovább a dossziéra
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu