Gönczi Gábor az Orbán-firkás pulcsiról: „Még nincs, de be kell szereznem!"

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen már nemcsak Szabó Zsófi és Curtis ragadott magára figyelmet az Orbán Viktor-firkás pulcsijával, hanem a Tények népszerű műsorvezetője, Gönczi Gábor is bejelentkezett a trendbe. Bár még nem szerezte be a limitált darabot, a műsorvezető nyíltan jelezte: tervben van, hogy vegyen egyet a most már különleges jótékonysági üzenetet is hordozó firkás pulcsiból.

Gönczi Gábor tetszését is elnyerte az Orbán Viktor-firkás pulcsi (Fotó: MW)

Gönczi Gábor remekül érezte magát a Háborúellenes Gyűlésen

Azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, hogy nagyon fontos az összetartás, és az összetartásnak a kimutatása és teljes felvállalása. A mi közösségünk, a mi politikai közösségünk, és mondhatom, talán spirituális közösségünk, hogyha kiáll és megmutatja azt, hogy igen, mi összetartunk, mi együtt vagyunk, és az, amit mi szeretnénk elérni, az az egész ország számára fontos. Akkor ebben az időszakban nekünk össze kell tartani, el kell jönni, meg kell beszélni a dolgainkat, meg kell mutatni az országnak, hogy mennyien gondolkodunk hasonlóan. Fantasztikus a hangulat, olyan atmoszférája van, hogy hihetetlen

— mondta Gönczi a helyszínen.

Elképesztő tömeg gyűlt össze a béke égisze alatt (Fotó: MW)

Úgy érzi, feltétlen be kell szereznie egy darabot

A pulóver iránti terveiről is beszélt a híradós: „Még nincs, de be kell szereznem!” A pulóverből 31 darab dedikált példány is készült, ami immár nem csupán popkulturális csemege, hanem a jó szándék és a segítőkészség jelképe is, hiszen a bevétel teljes egészében a kárpátaljai gyermekeket támogató KEGYES Alapítványhoz kerül, a „Jónak lenni jó!” kampány részeként.

Curtis beszerezte, felkészül Gönczi (Fotó: MW)

A szolidaritás jegyében is hordják a pulcsit

Szabó Zsófi, Curtis és most már Gönczi Gábor is bebizonyította, hogy a divat és a közösségi összefogás kéz a kézben járhat, és a Háborúellenes Gyűlés nemcsak politikai állásfoglalás, hanem a szolidaritás és a jó ügyek ünnepe is.