Kocsis Máté: Az ukránok egyre idegesebbek, látják, hogy nem lesz Magyarországon semmiféle kormányváltás – videó

„Most, hogy az ukránok is látják, hogy nem lesz Magyarországon semmiféle kormányváltás, egyre idegesebbek” – mutatott rá Kocsis Máté a Facebook-oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője legújabb videójában felhívta a figyelmet, hogy Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje egészen odáig merészkedett, hogy megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnök családját, öt gyermekét és hat unokáját – írja a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté hangsúlyozta:

Az egy dolog, hogy az ukrán elnök megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, az sem szép, de ha valaki a miniszterelnök vagy bárki családját fenyegeti, az unokáit, az egy igazi sz...r ember!

Hozzátette: Omelcsenko azt is elmondta, hogy nagyon drukkol a Tisza Pártnak. „Hát ezt mindjárt gondoltuk” – jegyezte meg a kormánypárti politikus.

Hrihorij Omelcsenko (Képernyőfotó)

Mint ahogyan arról beszámoltunk, egy, a Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje azt mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökről:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább.

A politikus ezek után hozzátette,

gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.

Az elmúlt időszakban számos fenyegető kijelentés hangzott el Magyarország irányába Ukrajna részéről. Nemrég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt.