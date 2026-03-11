Megszakad a szív! Így néz ki most Bódi László Cípő sírja – megszólalt az énekes testvére

Napra pontosan, hogy 13 évvel ezelőtt a Republic együttes frontembere elhunyt. Bódi László, művésznevén „Cipő” 2023. február 15-én kapott szívinfarktust. Az énekes ezt követően kómába esett, melyből már sosem ébredt fel.

A Republic énekesét a kistarcsai temetőben helyezték örök nyugalomra. Bódi László halálának 13. évfordulóján is jól látható, hogy a pályatársak és a családtagok rendszeresen gondozzák a sírt, és egy percre sem feledik az énekes emlékét.

A zenész csupán 47 éves volt, mikor örökre lehunyta szemét. A legendás zenekar alapítója súlyos szívbetegséggel küzdött, melyből szívátültetéssel gyógyulhatott volna fel. Cipő azonban elutasította a beavatkozást, kérésére a transzplantációs várólistára sem került fel. Barátai és családja a végsőkig küzdöttek, hogy gondolja meg magát.

Bódi László testvére, Marica a mai napig nem tudta feldolgozni bátyja halálát. A fiatal nő most megszólalt a Borsnak arról, hogyan vészeli át az ilyen nehéz napokat.

13 év telt el... Szerintem feldolgozni nem tudjuk, csupán együtt élni vele. És muszáj élni tovább, és élni az életünket, de nagyon nehéz

– mondta a Borsnak Marica.

Bódi László sírját családja és szerettei rendszeresen gondozzák (Fotó: Gáll Regina)

Bódi László és testvére csak ünnepnapokon találkoztak

A Republic folyamatosan növekvő népszerűsége miatt Cipő rengeteget volt távol, emiatt pedig családját sem láthatta gyakran.

Az ember azokra a pillanatokra gondol, amiket együtt töltöttünk. Miután a testvérem ismert zenész lett, azután csak az ünnepeket töltöttük együtt, mert eléggé elfoglalt volt. Ilyenkor ezek az ünnepek jutnak eszembe, mint a karácsony, vagy születésnapok, hogy ezeket már nem élhetjük meg vele, és ez borzasztóan fáj

– tette hozzá Bódi László húga, majd elárulta, hogy a két legszomorúbb nap – a február 15. és a a március 11. – örökre belevésődött a család emlékeibe, ezeken a fájdalmas napokon pedig csak a közös pillanatok emléke enyhíti a gyászt.