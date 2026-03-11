Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszakad a szív! Így néz ki most Bódi László Cípő sírja – megszólalt az énekes testvére

évforduló
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 18:00
gyászBódi László CipőhalálRepublic
Megrendítő látvány. A Republic együttes alapító tagja 13 éve hunyt el. Így néz most ki Bódi László „Cipő” sírja a zenész halálának évfordulóján.
Bors
A szerző cikkei

Napra pontosan, hogy 13 évvel ezelőtt a Republic együttes frontembere elhunyt. Bódi László, művésznevén „Cipő” 2023. február 15-én kapott szívinfarktust. Az énekes ezt követően kómába esett, melyből már sosem ébredt fel. 

A Republic énekese 13 éve hunyt el
A Republic frontembere, Bódi László Cipő szívbetegsége miatt hunyt el, 13 évvel ezelőtt (Fotó: Bors)
  • A Republic frontembere 13 éve hunyt el
  • Bódi László "Cipő" szívinfarktust kapott, majd kómába került, melyből sosem ébredt fel
  • Bódi László testvére alapítványt csinált a zenész emlékére

13 éve hunyt el a Republic frontembere

A Republic énekesét a kistarcsai temetőben helyezték örök nyugalomra. Bódi László halálának 13. évfordulóján is jól látható, hogy a pályatársak és a családtagok rendszeresen gondozzák a sírt, és egy percre sem feledik az énekes emlékét

A zenész csupán 47 éves volt, mikor örökre lehunyta szemét. A legendás zenekar alapítója súlyos szívbetegséggel küzdött, melyből szívátültetéssel gyógyulhatott volna fel. Cipő azonban elutasította a beavatkozást, kérésére a transzplantációs várólistára sem került fel. Barátai és családja a végsőkig küzdöttek, hogy gondolja meg magát.

Bódi László testvére, Marica a mai napig nem tudta feldolgozni bátyja halálát. A fiatal nő most megszólalt a Borsnak arról, hogyan vészeli át az ilyen nehéz napokat.

13 év telt el... Szerintem feldolgozni nem tudjuk, csupán együtt élni vele. És muszáj élni tovább, és élni az életünket, de nagyon nehéz

 – mondta a Borsnak Marica.

Bódi László sírja a Kistarcsai temetőben található
Bódi László sírját családja és szerettei rendszeresen gondozzák (Fotó: Gáll Regina)

Bódi László és testvére csak ünnepnapokon találkoztak

A Republic folyamatosan növekvő népszerűsége miatt Cipő rengeteget volt távol, emiatt pedig családját sem láthatta gyakran. 

Az ember azokra a pillanatokra gondol, amiket együtt töltöttünk. Miután a testvérem ismert zenész lett, azután csak az ünnepeket töltöttük együtt, mert eléggé elfoglalt volt. Ilyenkor ezek az ünnepek jutnak eszembe, mint a karácsony, vagy születésnapok, hogy ezeket már nem élhetjük meg vele, és ez borzasztóan fáj

 – tette hozzá Bódi László húga, majd elárulta, hogy a két legszomorúbb nap – a február 15. és a a március 11. – örökre belevésődött a család emlékeibe, ezeken a fájdalmas napokon pedig csak a közös pillanatok emléke enyhíti a gyászt.

2026.03.11 Bódi László / Cipő /sírja
Bódi László családja egy emlékalapítványt hozott létre, hogy őrizzék Cipő emlékét (Fotó: Gáll Regina)

Cipő testvére és szerettei annak érdekében, hogy emlékét és nevét méltón megőrizzék egy alapítványt hoztak létre Bódi László nevével fémjelezve. Céljuk, hogy fiatal tehetségeket támogassanak, akik osztoztak a zenész életszemléletében. 

Létrehoztuk a Bódi László „Cipő” Emlékalapítványt, hogy ezzel is őrizzük az emlékét. Szeretnénk tehetséges fiatalokat támogatni, akik hasonló lelkületű emberek, mint amilyen a bátyám volt, és szeretnénk a fiatalokhoz eljuttatni az ő munkásságát

 – zárta lapunknak Marica, majd egy következő lépcsőfokról is beszámolt: „Szeretnénk, ha idővel egy zenei díjat is létre tudnánk hozni a testvérem nevével.”

A kezdeményezéshez Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique is csatlakozott.

_Z__0535
Bódi László Cipő testvére gondozza a zenész emlékét (Fotó: Nagy Zoltán / Bors)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu