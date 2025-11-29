Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen: Európa legolcsóbb rezsi költségét tudjuk tartani

A két héttel ezelőtti, győri találkozó után most szombaton Nyíregyházán folytatódik a digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlés sorozata. A 11 órakor kezdődő rendezvényen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vettek az eseményen. Emellett Kapu Tibor és Farkas Bertalan magyar űrhajósok is jelen voltak, akik mindketten a városhoz kötődnek. Rákay Philip arra emlékeztetett, hogy az ukrán határ közelsége sokszor szívszorító helyzeteket teremtett a térségben. Szabó Zsófi beszédében kiemelte: a háború mindent felemészt, a béke pedig mindenki közös érdeke.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.

Fotó: MW

Orbán Viktor: Nafta is lesz, nem csak engedély

A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen 12 órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapotban vagyok – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen. A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajt sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vladimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségről megérkezzenek az energiahordozók Magyarország most télen és jövőre is.

Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani

– mutatott rá.

Háborúellenes Gyűlés: Tárgyalni tudni kell

Annak kapcsán, hogy korábban egy hosszú, míg most egy rövid asztalnál tárgyalt Putyinnal, a miniszterelnök elmondta, hogy minél nagyobb egy ország, annak a vezetője annál jobban tart a betegségektől. Leszögezte, hogy nem lehet kisebbrendűségi érzésből tárgyalni az amerikai vagy az orosz elnökkel. – Meg kell találni, hogy ne alárendelt pozícióban legyen a tárgyalás – hangsúlyozta.

Mint jelezte, jövőre ünnepli az Egyesült Államok a megalapításának a 250. évfordulóját, azonban ő egy 1100 éves államból érkezett tárgyalni. Az oroszok kapcsán pedig jelezte, hogy többször is nekünk jöttek, így 1849-ben, az első és a második világháborúban, majd 1956-ban is.