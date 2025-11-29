Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen: Európa legolcsóbb rezsi költségét tudjuk tartani

A két héttel ezelőtti, győri találkozó után most szombaton Nyíregyházán folytatódik a digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlés sorozata. A 11 órakor kezdődő rendezvényen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vettek az eseményen. Emellett Kapu Tibor és Farkas Bertalan magyar űrhajósok is jelen voltak, akik mindketten a városhoz kötődnek. Rákay Philip arra emlékeztetett, hogy az ukrán határ közelsége sokszor szívszorító helyzeteket teremtett a térségben. Szabó Zsófi beszédében kiemelte: a háború mindent felemészt, a béke pedig mindenki közös érdeke.
A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen 12 órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapotban vagyok – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen. A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajt sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vladimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségről megérkezzenek az energiahordozók Magyarország most télen és jövőre is.
Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani
– mutatott rá.
Annak kapcsán, hogy korábban egy hosszú, míg most egy rövid asztalnál tárgyalt Putyinnal, a miniszterelnök elmondta, hogy minél nagyobb egy ország, annak a vezetője annál jobban tart a betegségektől. Leszögezte, hogy nem lehet kisebbrendűségi érzésből tárgyalni az amerikai vagy az orosz elnökkel. – Meg kell találni, hogy ne alárendelt pozícióban legyen a tárgyalás – hangsúlyozta.
Mint jelezte, jövőre ünnepli az Egyesült Államok a megalapításának a 250. évfordulóját, azonban ő egy 1100 éves államból érkezett tárgyalni. Az oroszok kapcsán pedig jelezte, hogy többször is nekünk jöttek, így 1849-ben, az első és a második világháborúban, majd 1956-ban is.
A miniszterelnök felidézte: Vlagyimir Putyin elmesélte neki, hogy a kommunista időkben járt Kárpátalján, ahol a magyarok vasalt ingben ültek a kispadon, és akkor jött rá, hogy ez egy más világ. – Érti, hogy mi nem szlávok vagyunk, és eltér a kulturális minőségünk az övékétől. Az oroszok tisztelik ezt a kultúrát és számít nekik, hogy bízhatnak-e a partnerükben – fogalmazott, majd emlékeztetett: a magyar fél 2009 óta minden megállapodást betartott, amelyeket az oroszok is maradéktalanul betartottak. – A legfontosabb dolog, amit mondhatok az orosz elnökről, hogy ez működik – jelentette ki.
Szerinte az oroszok úgy értelmezik a mai helyzetet, hogy elvesztették a Szovjetuniót és kötöttek egy megállapodást a Nyugattal, amit a Nyugat nem tartott be. Fel akarják venni a NATO-ba Ukrajnát, ami sok az oroszoknak, ilyen nem történhet, mert az oroszok nem akarnak NATO-tagállam szomszédjai lenni. – Olyan erőviszonyokra van szükség, hogy békében tudjunk élni és semmi se akadályozza a gazdasági fejlődésünket, nekünk Ukrajna és Oroszország jövője másodlagos – fogalmazott Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint a magyaroknak azért kell ott lennie a béketárgyalásoknál, hogy ne egy olyan európai biztonsági rendszer jöjjön létre, ami nekünk rossz.
Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy
– tette hozzá.
Kitért rá, hogy az elmúlt 15 munkája eredményeként van tíz olyan magyar nagyvállalat, amelyik a világ bármelyik pontján képes jó üzleteket kötni. Majd ismertette, hogy kinyitották az ajtót Moszkvában két-három nagy üzlet előtt.
Orbán Viktor leszögezte, hogy a brüsszeliek egy Brüsszel-párti kormányt akarnak Magyarországon. Sok problémát okoz nekik, hogy hazánk nem rendelik alá az érdekeit a brüsszeli érdekeknek. Példaként említette a migráció kérdését, amiről a magyarok eldöntötték, hogy nem leszünk bevándorlóország.
– Ez ellentétes azzal, amit Brüsszel képvisel – jegyezte meg.
Orbán Viktor arra is kitért, hogy az LMBTQ-ferdeségeket a gyerekeknek természetes életformaként tanítják meg Nyugat-Európában. – Az a gyerekeink elleni merénylet, ha valaki Csipke Józsika címmel könyvet ír nekik, de Brüsszel szerint Európának ilyen kontinensnek kell lennie. Brüsszel mindent megtesz azért, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen és vannak erők, amelyek az ő szolgálatukban állnak, hogy alakítsák át hazánkat úgy, ahogy a brüsszeliek szeretnék. Ezért jól megadóztatnák az embereket, ha a baloldal útjára lépne az ország. A budapestiek járnak a legrosszabbul a baloldallal, mert a vagyonadóval legelőször őket fogják megsarcolni. A másik lehetőség az, hogy a mi utunkon, a magyar úton járjunk – mondta a miniszterelnök. Hozzátette, ami a Tisza párt kiszivárgott programjában szerepel, azt már Brüsszel évek óta követeli, például a többkulcsos adórendszert, a nyugdíjak adóztatását, vagy a vállalkozók terheinek növelését.
Ez a dokumentum a brüsszeli követelmények magyar fordítása, aminek Orbán Viktor nem fog eleget tenni, mert ez nem jó a magyaroknak.
Nem szeretek az ellenzékről sokat beszélni, mert unalmas és színvonaltalan, de Magyar Péter 3-4 éve még azt mondta, hogy a magyar fiataloknak soha nem volt olyan jó, mint most. Nyomon követnek minket, a rossz szándék a koreográfiájukból kitűnik. Brüsszelből fizetik őket, ott írták a programjukat, onnan védik őket a mentelmi joggal
– jelezte a kormányfő.
A miniszterelnök elmondta, hogy a mostani háborús halál nélkülöz minden hősies romantikát. Mint jelezte, a nyugatiak a háborút egy sakkjátszmának fogják fel, miközben az emberi tragédiák összessége. Szerinte ez egy borzalmas dolog. – A világ legborzalmasabb dolga, amikor a szülő temeti el a gyerekét – tette hozzá.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy az amerikai elnök érti, hogy a háborúnak véget kell vetni. Kiemelte, ha a háború kiterjed, az elnyeli Kárpátalját és az ottani magyarokat is. Mint mondta, a Nyírségben élők jól érzékelik, hogy a háború az ő bőrükre is mehet. – Felelőtlenség a veszélyt relativizálni – tette hozzá.
Orbán Viktor rámutatott: a nyugati vezetők háborúba akarnak menni, szerintük az oroszokat Ukrajna területén le lehet győzni, ami nekik előnyökkel járna, és ukrán vérrel fizetnék meg. Ebben pénz van, a háború üzlet. Már egyre nagyobb szerepet játszanak a hadiiparhoz kapcsolódó üzleti körök, ez a folyamat most zajlik Európában. – Ha a kontinensünkön valaki háborút veszít, annak súlyos következményei vannak. Ki fogja azt mondani, hogy 2022 áprilisában, amikor közel volt a béke, a nyugatiak akadályozták meg? Most élne több százezer ukrán és több területe lenne Ukrajnának, ki fogja ezt bevallani? – kérdezte a miniszterelnök, majd hangsúlyozta: a háború el lett rontva, aminek a beismerése földrengést idézne elő, de ez el fog jönni, pont úgy, mint a migráció esetében. – Az uniós országok tévednek, nekünk viszont igazunk van, de ez nem egy egyszerű pozíció. Azt kérdezem: nincs de ja vu érzésetek? Hogy volt a migrációval? Kinek lett igaza? Most mit mondtok? Azt, amit mi mondunk! Ugyanaz történik tehát a háború ügyében, ami a migráció ügyében is történt – világított rá a kormányfő.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy egyre többen leszünk és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Kiemelte, hogy az oroszoknak és az ukránoknak is van egy logikus szempontrendszere, ezért nehéz békét teremteni.
Nekem nem az ukránok fejével kell gondolkodni, hanem a magyarokéval. A magyar érdek, hogy minél hamarabb tűzszünet és béke legyen, mi pedig minél hamarabb kimeneküljünk a háborús árnyékból
– tette hozzá.
A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében.
A kormányfő a nyíregyháziaknak felsorolta, hogy milyen fejlesztéseket terveznek és mennyiből, 670 milliárd forintot fognak a vármegyében elkölteni a következő tíz évben. Ma a térségben 50 ezerrel többen dolgoznak mint 2010-ben, a munkanélküliek aránya pedig a felére csökkent. Hozzátette, Budapesten ezer milliárd forintnyi beruházás megy állami forrásokból, itt már a felének is nagyon örülnének.
A miniszterelnök azt tapasztalta, hogy Kelet-Magyarországon kétszeres a vesztes tudat a történelmi előzmények miatt, ráadásul az országnak ez egy kevésbé fejlett szeglete. Jelenleg Magyarországnak vidéki kormánya van, ahová egy-két fővárosi is bekerült, de a legnagyobb feladat Kelet-Magyarország fejlesztésének pályára állítása. Még nincsenek ott, de az út oda, felfelé vezet, emelkedő pályán vannak. Dél-Magyarországot is erre a növekvő pályára kell állítani, a BYD-t ezért vitték oda, mert mindenkinek azonos esélyt szeretnének adni – szögezte le Orbán Viktor.
A miniszterelnök elmondta, hogy nagyon örült annak, hogy Kovács Ferenc polgármester belevágott abba, hogy megpróbál olyat létrehozni, amihez a kormány csatlakozni tud. Mint jelezte, most is számos olyan beruházás zajlik a térségben, ami mellett a városvezető makacsul kitartott. Orbán Viktor a beszélgetés végén Krúdy Gyulát, a térséghez kötődő írótól idézett, majd közölte, hogy a vidéki levegő magyarrá tesz.
– Tudtuk, hogy a vármegyében olyan közösségeink vannak, ahonnan az újrakezdést meg lehet indítani. Ez egy olyan speciális viszony, amit megpróbáltak a háború és a vereségek, de kitartott. Csak akkor nyerhetünk a választáson, ha a vármegyében minden mandátumot begyűjtünk
– fogalmazott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.