Nemrég derült ki, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megvitatták az Irán és a közel-keleti régió egésze körül hirtelen kiéleződött helyzetet, egyebek között a világ energiaipari piacára gyakorolt lehetséges következmények szempontjából.

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: „Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését”

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Most pedig itt az újabb bejelentés:

Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj

- írta Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor.

