Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: „Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését” 

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 15:08
energiabiztonságolajháborútanács
Fontos bejegyzést osztott meg közösségi oldalán a miniszterelnök. Mutatjuk, Orbán Viktor rendkívüli bejelentését.
Nemrég derült ki, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megvitatták az Irán és a közel-keleti régió egésze körül hirtelen kiéleződött helyzetet, egyebek között a világ energiaipari piacára gyakorolt lehetséges következmények szempontjából.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Most pedig itt az újabb bejelentés:

Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj 

- írta Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor

