Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: „Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését” 

Nemrég derült ki, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megvitatták az Irán és a közel-keleti régió egésze körül hirtelen kiéleződött helyzetet, egyebek között a világ energiaipari piacára gyakorolt lehetséges következmények szempontjából.
Most pedig itt az újabb bejelentés:
Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj
- írta Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében Orbán Viktor.
