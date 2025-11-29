"Az öcsém nem akart idegen érdekekért meghalni!" - A Háborúellenes Gyűlésen a kényszersorozás során megölt Sebestyén József testvére is beszélt

Sebestyén Józsefet 2025 júniusában az ukránok kényszerítették besorozásra Munkácson, ahol az ukrán katonák bántalmazták. Súlyos sérülései után kórházba, majd pszichiátriára került, és július 6-án meghalt. Sebestyén József a kényszersorozás áldozata lett. Az eset jelentős diplomáciai és közéleti feszültséget okozott Magyarország és Ukrajna között. Most a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen Sebestyén József testvére, Márta számolt be Rákay Philipnek arról, hogy hogyan küzd a megtört család, hogy valahogy feldolgozzák a feldolgozhatatlant, József szörnyű tragédiáját. Különösen nehéz ez azért, mert József magyarként, magyar állampolgárként idegen érdekekért halt meg, feleslegesen. József borzalmas halálának története a háború értelmetlenségére hívja fel a figyelmünket.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025.11.29. / Fotó: MW

József születése már önmagában csoda volt: úgy volt, hogy nem marad életben, mert az orvosok már lemondtak róla. Munkácson volt másfél hónapig, és a sors különös fintora, hogy 45 évvel később éppen Munkácson végeztek vele kegyetlenül – agyonverték. Józsika mosolygós kisgyerek volt, mindenki szerette, imádta. Most is látom az emberek arcán azt a szeretetnyilvánítást felénk, amit szavakkal nem lehet elmondani, és nagyon tisztelettel beszélnek róla. Az öcsém élte a mindennapjait, üzemeltette a panzióját, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt. Aztán egyszer csak hirtelen – a kényszersorozásnak, a hírhedt ATCK-nak köszönhetően – egyik pillanatról a másikra elrabolták őt. Nem számítottunk rá. Teljesen rossz irányba ment az életünk. Az ATCK tulajdonképpen szitokszó lett az emberek életében - mondta a testvére.

Az öcsém nem így tervezte a halálát. Nem akarta, hogy egy értelmetlen háború részesévé váljon. Nem akart idegen érdekekért meghalni, magyarként és magyar állampolgárként sem – ilyen fiatalon, 45 évesen - tette hozzá.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik részvétüket nyilvánították felénk, és azoknak is, akik akár csak egy szál virágot helyeztek a sírjára. Sajnos már sokan zarándokolnak oda; a sírhelye zarándokhellyé vált. És nem utolsósorban szeretném megköszönni az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak a sok-sok segítséget, és azt, hogy nem engedték el a kezünket. Nagyon köszönjük.

Azt asszony arról is beszélt, nagyon nehezen tudják feldolgozni a halálát. "Ott vannak az idős szülők: anyukám 75 éves, apukám 78. Anyukámnak sajnos kisebb balesete is történt, eltört a válla. Ez lesz az első karácsony az öcsém nélkül. Nagyon szenvednek, és nagyon rossz nézni őket. Nem akarnak átjönni, mert az az ő földjük, az a hazájuk. Ott születtek, és ott szeretnének meghalni.Nagyon-nagyon nehéz. Talán feldolgozhatatlan tragédia ez, amit soha nem fogunk elfelejteni. Nekem erőt csak a családom és a szüleim adnak. Már csak imádkozunk az egész családért." - zárta le a beszélgetést a gyászoló testvért.