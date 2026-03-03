Meglepő találkozás, Katalin hercegné alig hitte el

Katalin hercegné két királyi nevű újszülöttel találkozott, amikor Vilmos herceggel együtt Walesben járt. Ez a találkozás mindenki számára maradandó emlék lesz.
A walesi herceg és hercegné február 26-án, a walesi nemzeti ünnep, Szent Dávid napja előtt ellátogatott Powysba, ahol Katalin két királyi névvel ellátott babával is találkozhatott.
Nagyon örülök, hogy megismerhettem. És ő kicsoda?
– mondta Katalin hercegné, miközben egy nővel és egy csecsemővel találkozott.
Ő itt Vili
– hangzott is el az anyai válasz.
Szia, Vili
– válaszolta a walesi hercegné mosolyogva, mielőtt odalépett, hogy üdvözölje a mellettük álló nőt és a babát is. Utóbbiról, mint később kiderült Liliként becézik.
A nevek nagy súllyal vannak a brit királyi családban, és a kisgyerekek, akikkel Katalin hercegné találkozott, mindketten a királyi családfához kötődő nevekkel rendelkeztek. Előbbi egyértelműen a 43 éves Vilmos herceghez, míg utóbbi a néhai II. Erzsébet Királynő gyermekkori becenevéhez köthető – a Lilibethez – amely nem mellesleg Harry herceg 4 éves kislányának is a keresztneve.
A nők igent mondtak, amikor Katalin hercegnő megkérdezte tőlük, hogy „jól ismerik-e egymást”, és elmosolyodott, hogy készíthessen velük egy közös képet, mielőtt továbbmentek volna a sétányon. A walesi hercegné óriási népszerűségnek örvend, főleg a gyerekek iránt táplált szeretete és odaadása miatt. Saját magának is három kisgyermeke van: a 12 éves György herceg , a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg.
Érdekesség továbbá, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné édesanyja tiszteletére – aki 1997-ben, 36 éves korában egy párizsi autóbalesetben hunyt el – a Dianát választották lányuk középső nevének, akinek teljes neve Charlotte Elizabeth Diana – írja a People.
