Meglepő találkozás, Katalin hercegné alig hitte el

Katalin hercegné két királyi nevű újszülöttel találkozott, amikor Vilmos herceggel együtt Walesben járt. Ez a találkozás mindenki számára maradandó emlék lesz.

A királyi család tagjairól elnevezett babákkal találkozott Katalin hercegné

Fotó: AFP

A walesi herceg és hercegné február 26-án, a walesi nemzeti ünnep, Szent Dávid napja előtt ellátogatott Powysba, ahol Katalin két királyi névvel ellátott babával is találkozhatott.

Nagyon örülök, hogy megismerhettem. És ő kicsoda?

– mondta Katalin hercegné, miközben egy nővel és egy csecsemővel találkozott.

Ő itt Vili

– hangzott is el az anyai válasz.

Szia, Vili

– válaszolta a walesi hercegné mosolyogva, mielőtt odalépett, hogy üdvözölje a mellettük álló nőt és a babát is. Utóbbiról, mint később kiderült Liliként becézik.

Ezen még Katalin hercegné is meglepődött

A nevek nagy súllyal vannak a brit királyi családban, és a kisgyerekek, akikkel Katalin hercegné találkozott, mindketten a királyi családfához kötődő nevekkel rendelkeztek. Előbbi egyértelműen a 43 éves Vilmos herceghez, míg utóbbi a néhai II. Erzsébet Királynő gyermekkori becenevéhez köthető – a Lilibethez – amely nem mellesleg Harry herceg 4 éves kislányának is a keresztneve.

A nők igent mondtak, amikor Katalin hercegnő megkérdezte tőlük, hogy „jól ismerik-e egymást”, és elmosolyodott, hogy készíthessen velük egy közös képet, mielőtt továbbmentek volna a sétányon. A walesi hercegné óriási népszerűségnek örvend, főleg a gyerekek iránt táplált szeretete és odaadása miatt. Saját magának is három kisgyermeke van: a 12 éves György herceg , a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg.

Érdekesség továbbá, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné édesanyja tiszteletére – aki 1997-ben, 36 éves korában egy párizsi autóbalesetben hunyt el – a Dianát választották lányuk középső nevének, akinek teljes neve Charlotte Elizabeth Diana – írja a People.