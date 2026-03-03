Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló! Nyakon ragadta a parkolóőrt az őrjöngő férfi Esztergomban

parkolóőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 15:05
őrjöngőtámadás
Ijesztő pillanatokat élt át, miközben csak munkáját végezte. Parkolóőrre támadt egy férfi Esztergomban.

Nyakon ragadta a parkolóőrt. Az incidens Esztergomban történt, a támadót rövid időn belül azonosították és elfogták – közölte a Police.hu.

Nyakon ragadta a parkolóőrt
Büntetés miatt támadt neki a parkolóőrnek
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Büntetés miatt támadt neki a parkolóőrnek

Február 23-án délután történt az incidens, amikor egy esztergomi parkolóban a férfi számonkérte a parkolóőrt, amiért büntetőcédulát tett a járművére. A vita pillanatok alatt elfajult: az elkövető a nyakánál fogva rángatni kezdte a parkolóőrt.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság eljárást indított és a nyomozók pár nap alatt azonosították a tettest. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 47 éves férfit.

A rendőrség felhívta a figyelmet: a közterületi konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni. Egy pillanatnyi indulat is büntetőeljárást, maradandó következményeket és súlyos felelősséget vonhat maga után. Vitás helyzetben őrizze meg a nyugalmát és válassza a jogszerű megoldást!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu