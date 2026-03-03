Sokkoló! Nyakon ragadta a parkolóőrt az őrjöngő férfi Esztergomban

Nyakon ragadta a parkolóőrt. Az incidens Esztergomban történt, a támadót rövid időn belül azonosították és elfogták – közölte a Police.hu.

Büntetés miatt támadt neki a parkolóőrnek

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Február 23-án délután történt az incidens, amikor egy esztergomi parkolóban a férfi számonkérte a parkolóőrt, amiért büntetőcédulát tett a járművére. A vita pillanatok alatt elfajult: az elkövető a nyakánál fogva rángatni kezdte a parkolóőrt.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság eljárást indított és a nyomozók pár nap alatt azonosították a tettest. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 47 éves férfit.

A rendőrség felhívta a figyelmet: a közterületi konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni. Egy pillanatnyi indulat is büntetőeljárást, maradandó következményeket és súlyos felelősséget vonhat maga után. Vitás helyzetben őrizze meg a nyugalmát és válassza a jogszerű megoldást!