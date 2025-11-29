Csisztu Zsuzsa: Fiús anyaként még jobban elrettent a háború

Dr. Csisztu Zsuzsa, olimpiai nyolcadik helyezett, többszörös magyar bajnok tornásznő is részt vett a Háborúellenes Gyűlés szombati, nyíregyházi állomásán. Apai ágon számos rokona él a környéken. A sportjogász mindig is békepárti embernek tartotta magát, békét akar és szeretné, ha konfliktusok megoldódnának, közülük is mihamarabb az orosz-ukrán háború.
Nekem a béke mindig is az első számú érték volt. Úgy érzem, mindig is egy pacifista alkat voltam, olyan, aki elutasítja az erőszakot és a háborút. Jártam a világ számos, feszültségekkel teli pontján, így különösen értékes egy békés országba hazatérni. Európában sajnos tapintható egyfajta nem jó előjelű feszültség, hallani, hogy több országban újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot, ez is azt mutatja, hogy a kontinens bizonyos országaiban nem a békére akarnak berendezkedni.
"Nekem két fiam van és egy csodálatos férjem, már a gondolata is megrettent, hogy a közelünkben hozzám hasonló anyák és feleségek naponta kell, hogy elköszönjenek a háborúba induló fiaiktól, férjüktől, mások az apjuktól vagy szüleiktől. A szívem szakad meg ezt látva és nagyon remélem, hogy nekünk, itt Magyarországon soha nem kell megtapasztalnunk ezt az érzést. Számomra ezért is kiemelten fontos a béke, minden szempontból"
- mondta a sportdiplomata, majd hozzátette, Magyarország biztonságot és nyugalmat teremt az emberek számára.
"Azt gondolom, az ember jó pár évtized tapasztalattal a háta mögött már sok mindent másként lát. Nekem még mesélt a nagymamám a második világháborús borzalmakról, és éppen ezért olyan családban nőttem fel, ahol a béke lett az egyik központi érték. A világot járva, különböző élményeket megélve megérti az ember, hogy mik a valóban fontos dolgok. Például az a fajta nyugalom és biztonság, amelyben itt Magyarországon élhetünk, s nem árt, ha néha tudatosítjuk ezt magunkban. Ez egy óriási érték.” - fogalmazott Csisztu Zsuzsa, aki szerint erre vigyáznunk kell, és minél több emberrel megértetni, hogy ez az, ami most kockán forog.
Számomra ez egy rendkívül fontos üzenet. Így elsősorban gondolkodó emberként, nőként, feleségként és anyaként szeretném megmutatni, hogy számomra mely értékek a lényegesek.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.