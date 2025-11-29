Dr. Csisztu Zsuzsa, olimpiai nyolcadik helyezett, többszörös magyar bajnok tornásznő is részt vett a Háborúellenes Gyűlés szombati, nyíregyházi állomásán. Apai ágon számos rokona él a környéken. A sportjogász mindig is békepárti embernek tartotta magát, békét akar és szeretné, ha konfliktusok megoldódnának, közülük is mihamarabb az orosz-ukrán háború.

Csisztu Zsuzsa is ott volt a Háborúellenes Gyűlés szombati, nyíregyházi állomásán Fotó: NSO

Nekem a béke mindig is az első számú érték volt. Úgy érzem, mindig is egy pacifista alkat voltam, olyan, aki elutasítja az erőszakot és a háborút. Jártam a világ számos, feszültségekkel teli pontján, így különösen értékes egy békés országba hazatérni. Európában sajnos tapintható egyfajta nem jó előjelű feszültség, hallani, hogy több országban újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot, ez is azt mutatja, hogy a kontinens bizonyos országaiban nem a békére akarnak berendezkedni.

Csisztu Zsuzsa: Fiús anyaként még jobban elrettent a háború

"Nekem két fiam van és egy csodálatos férjem, már a gondolata is megrettent, hogy a közelünkben hozzám hasonló anyák és feleségek naponta kell, hogy elköszönjenek a háborúba induló fiaiktól, férjüktől, mások az apjuktól vagy szüleiktől. A szívem szakad meg ezt látva és nagyon remélem, hogy nekünk, itt Magyarországon soha nem kell megtapasztalnunk ezt az érzést. Számomra ezért is kiemelten fontos a béke, minden szempontból"

- mondta a sportdiplomata, majd hozzátette, Magyarország biztonságot és nyugalmat teremt az emberek számára.

"Azt gondolom, az ember jó pár évtized tapasztalattal a háta mögött már sok mindent másként lát. Nekem még mesélt a nagymamám a második világháborús borzalmakról, és éppen ezért olyan családban nőttem fel, ahol a béke lett az egyik központi érték. A világot járva, különböző élményeket megélve megérti az ember, hogy mik a valóban fontos dolgok. Például az a fajta nyugalom és biztonság, amelyben itt Magyarországon élhetünk, s nem árt, ha néha tudatosítjuk ezt magunkban. Ez egy óriási érték.” - fogalmazott Csisztu Zsuzsa, aki szerint erre vigyáznunk kell, és minél több emberrel megértetni, hogy ez az, ami most kockán forog.