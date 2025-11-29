Itt követheted végig a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlést - Videó

A győri Háborúellenes Gyűlés után november 11-én szombaton Nyíregyházán rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) a következő találkozót. A rendezvény 11 órakor kezdődik, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.
A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkalta a szervezőket, hogy még több helyszínen, közösen álljanak ki Magyarország békéjéért és biztonságáért.
Ezért most az ország különböző pontjain háborúellenes gyűléseket szerveznek, ahol a hazájukért tenni akaró békeszerető polgárok személyesen is kapcsolódhatnak, és együtt mondhatnak nemet a háborúra. Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható.
ezek a helyszínek és az időpontok, ahol Háborúellenes Gyűlést tart a Digitális Polgári Körök hálózata.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.