Itt követheted végig a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlést - Videó

A győri Háborúellenes Gyűlés után november 11-én szombaton Nyíregyházán rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) a következő találkozót. A rendezvény 11 órakor kezdődik, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.

A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkalta a szervezőket, hogy még több helyszínen, közösen álljanak ki Magyarország békéjéért és biztonságáért.

Ezért most az ország különböző pontjain háborúellenes gyűléseket szerveznek, ahol a hazájukért tenni akaró békeszerető polgárok személyesen is kapcsolódhatnak, és együtt mondhatnak nemet a háborúra. Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható.

Háborúellenes Gyűlések országszerte

Győr – 2025.11.15

Nyíregyháza – 2025.11.29

Kecskemét – 2025.12.06

Mohács – 2025.12.13

Szeged – 2025.12.20

ezek a helyszínek és az időpontok, ahol Háborúellenes Gyűlést tart a Digitális Polgári Körök hálózata.

