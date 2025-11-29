Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Itt követheted végig a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlést - Videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 11:08 / FRISSÍTÉS: 2025. november 29. 11:45
Digitális Polgári KörHáborúellenes Gyűlés
November 29-én Nyíregyházán van Háborúellenes Gyűlés.
A győri Háborúellenes Gyűlés után november 11-én szombaton Nyíregyházán rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) a következő találkozót. A rendezvény 11 órakor kezdődik, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. 

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW

A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkalta a szervezőket, hogy még több helyszínen, közösen álljanak ki Magyarország békéjéért és biztonságáért.

Ezért most az ország különböző pontjain háborúellenes gyűléseket szerveznek, ahol a hazájukért tenni akaró békeszerető polgárok személyesen is kapcsolódhatnak, és együtt mondhatnak nemet a háborúra. Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható.

Háborúellenes Gyűlések országszerte

  • Győr – 2025.11.15
  • Nyíregyháza – 2025.11.29
  • Kecskemét – 2025.12.06
  • Mohács – 2025.12.13
  • Szeged – 2025.12.20

ezek a helyszínek és az időpontok, ahol Háborúellenes Gyűlést tart a Digitális Polgári Körök hálózata.

A Háborúellenes Gyűlést itt követheted végig: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
