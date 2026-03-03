Az egykori NSYNC tag jogi csatározásba kezdett korábbi ittas vezetéses ügye miatt. Justin Timberlake pert indított annak érdekében, hogy megakadályozza annak a rendőrségi testkamerás felvételnek a közzétételét, amely szerinte súlyos és visszafordíthatatlan károkat okozhat a hírnevében és a magánéletében.

Justin Timberlake el akarja titkolni az ittas vezetéséről készült felvételeket (Fotó: Nina Prommer/Northfoto)

Justin Timberlake perel az ittas vezetéséről készült felvétel miatt

Justin Timberlake pert indított annak érdekében, hogy megakadályozza az ittas vezetéséről készült rendőrségi testkamerás felvétel nyilvánosságra hozatalát. Ügyvédei, Edward Burke Jr. és Michael J. Del Piano azzal érvelnek, hogy a videó publikálása nem szolgál valódi közérdeket, ellenben újabb online zaklatási hullámot indíthat el. Szerintük a felvétel olyan személyes részleteket is tartalmazhat, amelyek sértik Justin Timberlake magánélethez való jogát. Továbbá hangsúlyozzák, hogy az ittas vezetéséről készült videó kiadása „helyrehozhatatlan reputációs kárt” okozhat. A jogi csapat ideiglenes bírósági tiltást is kért, hogy a felvétel addig semmiképpen se kerülhessen nyilvánosságra, amíg a bíróság nem hoz végleges döntést. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy amennyiben mégis kiadnák a videót, lehetőségük legyen bizonyos részek szerkesztésére vagy kitakarására.

Justin Timberlake ittas vezetése

Justin Timberlake ittas vezetéses ügye 2024 júniusában robbant ki, amikor az énekest Sag Harborban, New York államban megállította a rendőrség. A hatóságok szerint az énekes áthajtott egy Stop táblán, illetve nem tartotta megfelelően a sávját. A rendőrségi jelentés alapján a szeme vörös és üveges volt, leheletén alkohol szaga érződött, valamint nem teljesítette megfelelően a helyszíni koordinációs teszteket.

Justin Timberlake-et 2024 júniusában kapták ittas vezetésen: áthajtott egy STOP táblán és nem tudta tartani a sávokat sem (Fotó: Sag Harbor Police Department/Northfoto)

Justin Timberlake vádalkut kötött

Az ügy hatalmas médiavisszhangot kapott, Justin Timberlake letartóztatásának híre bejárta a világsajtót. És bár az énekes kezdetben tagadta az ittas vezetést, végül 2024 szeptemberében egy enyhébb vádpontban bűnösnek vallotta magát. A bírósági döntés értelmében 500 dolláros bírságot és 260 dolláros pótdíjat kellett fizetnie, 25 órányi közmunkát kellett végeznie egy általa választott nonprofit szervezetnél, és 90 napra felfüggesztették a jogosítványát. Emellett elrendelték, hogy közszolgálati hirdetést készítsen az ittas vezetés veszélyeiről.