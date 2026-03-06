Mennyire ismered a magyar népdalokat? Kodály Zoltán-kvíz csak a legműveltebbeknek

Úgy gondolod, hogy emlékszel az óvodában és az iskolában tanult dalokra? Édesanyád vagy a nagymamád is énekelte neked őket? Akkor ez a népdal kvíz a neveden szólít, amiből pillanatok alatt kiderítheted, hogy mennyire jó a memóriád.

A kvíz felfedi, mennyire ismered a régi magyar népdalokat!

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Kodály Zoltán munkássága hatalmas hatást gyakorolt a zenei köznevelésre.

A zenetudós szinte az egész életét a népdalgyűjtésnek szentelte.

Ezzel a kvízzel kiderítheted, mennyire jó a memóriád.

Kodály Zoltán népdal kvíz: csak a legműveltebbeknek

Kodály Zoltán a magyar zenetörténelem egyik legmeghatározóbb alakja volt, akit háromszor tüntettek ki Kossuth-díjjal. A zeneszerző, zenetudós, zeneoktató és népzenekutató neve leginkább az énekórákról lehet ismerős, ő az, aki rengeteget tett a magyar kultúráért. Ugyanis szinte az egész életét a népdalgyűjtésnek szentelte, hogy ezek a csodás dallamok fennmaradjanak az utókor számára is. Kodály Zoltán emellett az MTA tagja volt, majd az elnöke lett, továbbá neki köszönhető, hogy nőtt az általános iskolai énekoktatás színvonala.

Kodály Zoltán tudományos munkássága tehát elsősorban a népzenetudomány köré épült. Bár viszonylag kevés tudományos írása jelent meg, tudományszervező munkája kiemelkedőnek bizonyult, zenei nevelési elképzelése napjainkban a zenei köznevelés alapját adja.

Lássuk tehát, hogy mennyire emlékszel a Kodály Zoltán által gyűjtött népdalok szövegére! Vajon tudod őket folytatni? Tedd próbára a tudásodat, és töltsd ki ezt a nosztalgikus műveltségi kvízt!