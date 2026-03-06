Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Aggasztó hírek: 14-szer vonultak ki a rendőrök Britney Spears otthonához

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 10:05
Egyre többen aggódnak a világsztárért. Ezt már a számok is alátámasztják.

Rég volt az, amikor Britney Spearsről a slágerei miatt lehetett írni.

Britney Spears egyre több botrányba keveredik
Britney Spears egyre több botrányba keveredik  Fotó: AFP

Kétségtelen, hogy a kétezres évek legelejének sztárja ma már javarészt aggasztó közösségi médiás videói, illetve családi botrányai miatt kerül a reflektorfénybe. A napokban pedig ittas vezetés miatt vette őrizetbe a rendőrség az énekesnőt Kaliforniában. Most azonban a Page Six megtudta: a Ventura megyei hatóságokat 14-szer riasztották két év alatt, azaz 2024 óta Britney otthonához, ami egy cseppet sem tekinthető kevésnek.

14-szer riasztották a zsarukat Britney Spears otthonához

Legutóbb tavaly október 23-án birtokháborítás miatt hívták a rendőröket, szeptemberben pedig jóléti ellenőrzést kellett tartani a sztárnál. Előtte, augusztusban többször is jártak kint a zsaruk, júliusban pedig ugyancsak jóléti ellenőrzést kellett tartani, de egyébként hasonlók voltak 2024-ben is. Abban az évben többször kellett a hatóságoknak zavaró vagy gyanús személy miatt is megjelenniük a sztár luxusotthonánál.

