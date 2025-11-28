Minimum 60 ezret venne ki a zsebünkből Magyar Péter adóterve

Az Ellenpont kiszámolta, hogyan érintenék a magyarokat Magyar Péterék tervei, amelyek drasztikus adóemelést és az ingyenes egészségügy megszüntetését jelentenék. A háromkulcsos, megemelt(15,22 és 33 százalékos)személyi jövedelemadó mellett azt vették alapul, hogy az emberek ugyanazt az egészségügyi ellátást szeretnék megfizetni, amit most kapnak-vagyis a jövedelmük 35 százalékát kellene majd ezért kifizetniük a magánbiztosítóknak. Kiderült, egy most bruttó 500 ezer, nettó 372 ezer forintot kereső munkás havi 62 ezer forinttal, egy bruttó egymilliót-nettó 705 ezret-kereső informatikus havi 155 ezer forinttal, egy bruttó másfélmilliót-nettó majdnem 1,1 milliót-kereső orvos havi 450 ezer forinttal kapna kevesebbet kézhez az új adó-és TB-rendszerrel. Mutatjuk a részleteket!

Kedden az Index nyilvánosságra hozta a Tisza legújabb, kiszivárgott gazdasági tervezetének néhány részletét. A többszáz oldalas dokumentum alapján a baloldali párt lényegében teljesen felmondaná a társadalmi szolidaritást, és olyan terheket róna a magyar családokra, amire a Gyurcsány-Bajnai korszak óta nem volt példa - írja a Ripost.

Brutális megszorítások

Magyar Péterék totálisan átalakítanák az adórendszert, és bevezetnék a többkulcsos személyi jövedelemadót. Mint ismert, jelenleg nagyon kedvező, mindenkire egyaránt érvényes egykulcsos, 15 százalékos szja van. A Tisza ehelyett magasabb adókulcsú, többsávos adórendszert vezetne be.

Két új kulcsot tennének az eddigi 15 százalékos mellé: azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek, 22 százalékos, akik pedig bruttó 1,25 millió forint felett keresnek 33 százalékos szja-t kellene fizetniük. A bruttó átlagkereset jelenleg 687 100 Ft - vagyis már az átlagkeresettel rendelkezők (sőt, az annál kevesebbet keresők) is jóval többet fizetnének.

A nyilvánosságra hozott munkaanyag szerint Magyarék alapjaiban rendeznék át a TB-rendszert is. Megszűnne a jelenlegi, állami alapú társadalombiztosítási modell, a 18,5 százalékos járulék helyét pedig kötelező magánbefizetések vennék át.