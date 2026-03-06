Nőnapon magadra is gondolj: ezek a szűrővizsgálatok életet menthetnek

A rendszeres szűrővizsgálat nőknek segíthet időben felismerni a komoly betegségeket.

A nőnap jó alkalom arra, hogy a nők saját egészségükre is figyelmet fordítsanak.

Több olyan vizsgálat is van, amely panaszmentesen is ajánlott.

Nőnapon sok szó esik a nők szerepéről, munkájáról és gondoskodásáról. Azonban ritkábban kerül elő az a kérdés, hogy a nők mennyire figyelnek a saját egészségükre. A szűrővizsgálat ebben fontos szerepet játszik. Számos betegség – köztük daganatos vagy szív-érrendszeri problémák – korai szakaszban még tünetmentes, ezért sokszor csak a rendszeres ellenőrzés során derül ki.

A rendszeres szűrővizsgálat segíthet a betegségek korai felismerésében

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Nőnap és szűrővizsgálat – ezekre érdemes odafigyelnie minden nőnek

A megelőzés lényege, hogy a problémákat még azelőtt észrevegyük, mielőtt komoly panaszt okoznának. Ehhez pedig fontos tudni, melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyek nőknél különösen ajánlottak.

Emlőszűrés és méhnyakszűrés

Az egyik legfontosabb szűrővizsgálat az emlők rendszeres ellenőrzése. Már húszéves kor felett is érdemes havonta áttapintani a mellet és a hónalj területét, mert az önvizsgálat segíthet időben észrevenni az esetleges változásokat. Az orvosi ellenőrzés szintén fontos. A 45 és 65 év közötti nők Magyarországon kétévente meghívót kapnak mammográfiás emlőszűrésre. A nőgyógyászati szűrések közül a méhnyakszűrés az egyik legjelentősebb. A citológiai vizsgálat célja, hogy a méhnyakon megjelenő kóros sejtváltozásokat még korai állapotban felismerjék. A vizsgálat a nemi élet megkezdése után, illetve 18 éves kortól rendszeresen ajánlott.

Vastagbélszűrés

A vastagbél daganatos betegségei sokáig tünetmentesek lehetnek, ezért a szűrés különösen fontos. Ötvenéves kor felett általában kétévente javasolt a széklet rejtett vértartalmának vizsgálata. Amennyiben az eredmény indokolja, az orvos további vizsgálatot, például vastagbéltükrözést javasolhat. A vizsgálat során a bélfal állapota is ellenőrizhető, és szükség esetén a polipok eltávolítására is sor kerülhet.

Csontsűrűségmérés

A csontsűrűségmérés a csontok ásványianyag-tartalmát vizsgálja, és segít felismerni a csontritkulás korai jeleit. A csontvesztés a nőknél a változókor után gyorsabbá válhat a hormonális változások miatt. A vizsgálat általában 50 éves kor felett javasolt, illetve akkor, ha valakinél fennállnak a csontritkulás kockázati tényezői.