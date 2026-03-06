Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nőnapon magadra is gondolj: ezek a szűrővizsgálatok életet menthetnek

szűrővizsgálat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 10:15
női egészségnőnapmegelőzés
Nőnapon virágot adunk vagy kapunk, de ritkábban jut eszünkbe, hogy a saját egészségünk is figyelmet érdemel. Pedig egy szűrővizsgálat sokszor olyan betegségeket is időben jelezhet, amely később komoly problémát okozhat. Elmondjuk, melyik vizsgálatot ne hagyd ki.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A rendszeres szűrővizsgálat nőknek segíthet időben felismerni a komoly betegségeket.
  • A nőnap jó alkalom arra, hogy a nők saját egészségükre is figyelmet fordítsanak.
  • Több olyan vizsgálat is van, amely panaszmentesen is ajánlott.

Nőnapon sok szó esik a nők szerepéről, munkájáról és gondoskodásáról. Azonban ritkábban kerül elő az a kérdés, hogy a nők mennyire figyelnek a saját egészségükre. A szűrővizsgálat ebben fontos szerepet játszik. Számos betegség – köztük daganatos vagy szív-érrendszeri problémák – korai szakaszban még tünetmentes, ezért sokszor csak a rendszeres ellenőrzés során derül ki.

Fiatal nő bőrgyógyászati szűrővizsgálaton vesz részt.
A rendszeres szűrővizsgálat segíthet a betegségek korai felismerésében
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 

Nőnap és szűrővizsgálat – ezekre érdemes odafigyelnie minden nőnek

A megelőzés lényege, hogy a problémákat még azelőtt észrevegyük, mielőtt komoly panaszt okoznának. Ehhez pedig fontos tudni, melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyek nőknél különösen ajánlottak.

Emlőszűrés és méhnyakszűrés

Az egyik legfontosabb szűrővizsgálat az emlők rendszeres ellenőrzése. Már húszéves kor felett is érdemes havonta áttapintani a mellet és a hónalj területét, mert az önvizsgálat segíthet időben észrevenni az esetleges változásokat. Az orvosi ellenőrzés szintén fontos. A 45 és 65 év közötti nők Magyarországon kétévente meghívót kapnak mammográfiás emlőszűrésre. A nőgyógyászati szűrések közül a méhnyakszűrés az egyik legjelentősebb. A citológiai vizsgálat célja, hogy a méhnyakon megjelenő kóros sejtváltozásokat még korai állapotban felismerjék. A vizsgálat a nemi élet megkezdése után, illetve 18 éves kortól rendszeresen ajánlott.

Vastagbélszűrés

A vastagbél daganatos betegségei sokáig tünetmentesek lehetnek, ezért a szűrés különösen fontos. Ötvenéves kor felett általában kétévente javasolt a széklet rejtett vértartalmának vizsgálata. Amennyiben az eredmény indokolja, az orvos további vizsgálatot, például vastagbéltükrözést javasolhat. A vizsgálat során a bélfal állapota is ellenőrizhető, és szükség esetén a polipok eltávolítására is sor kerülhet.

Csontsűrűségmérés

A csontsűrűségmérés a csontok ásványianyag-tartalmát vizsgálja, és segít felismerni a csontritkulás korai jeleit. A csontvesztés a nőknél a változókor után gyorsabbá válhat a hormonális változások miatt. A vizsgálat általában 50 éves kor felett javasolt, illetve akkor, ha valakinél fennállnak a csontritkulás kockázati tényezői.

Bőrvizsgálat

A bőrdaganatok előfordulása az utóbbi években jelentősen nőtt, ezért fontos a rendszeres anyajegyszűrés. Évente egyszer érdemes bőrgyógyásszal megvizsgáltatni az anyajegyeket, különösen akkor, ha sok található a bőrön. Ha egy anyajegy színe, alakja vagy mérete változik, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.

Laborvizsgálat

Az éves vér- és vizeletvizsgálat átfogó képet adhat a szervezet állapotáról. A laboreredményekből kiderülhet például a vércukorszint, a koleszterin értéke, valamint több olyan eltérés is, amely még nem okoz panaszt. Az eredmények alapján a háziorvos dönt arról, szükséges-e további vizsgálat.

Kardiológiai vizsgálat

Negyven év felett egyre gyakoribbak a szív- és érrendszeri betegségek. A kardiológiai ellenőrzés során az orvos felméri a kockázati tényezőket, például a magas vérnyomást, a koleszterinszintet vagy az életmódbeli tényezőket. Szükség esetén EKG vagy más vizsgálat is történhet.

Tüdőszűrés

A tüdőszűrés célja a tüdőbetegségek és a daganatos elváltozások felismerése. Negyven év felett általában évente javasolt elvégeztetni, különösen dohányzók esetében.

Szemészeti szűrővizsgálat

A rendszeres szemészeti ellenőrzés panaszmentesség esetén is hasznos lehet. A vizsgálat során a látásélességet, a szem állapotát és a szemfeneket is ellenőrzik. Bizonyos betegségek – például a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás – szintén észrevehetők a szemvizsgálat során.

Ezek a vizsgálatok 45 év felett különösen fontosak

Ahogy telnek az évek, néhány vizsgálat fontosabbá válhat. Ilyen lehet például:

  • pajzsmirigy-ultrahang
  • hasi ultrahang
  • kismedencei ultrahang
  • a nyaki erek Doppler-vizsgálata
  • speciális laborvizsgálatok daganat gyanúja esetén

A nőnap jó emlékeztető arra, hogy a saját egészségünk is figyelmet érdemel. A rendszeres szűrővizsgálat sokszor olyan problémákat mutathat ki, amelyek korai felismeréssel jó eséllyel kezelhetők.

A női szűrővizsgálatok fontosságát szakértő magyarázza el:

