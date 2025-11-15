Menczer Tamás: támogassák Orbán Viktort és a háborúellenes magyar kormányt!

Orbán Viktor és a háborúellenes magyar kormány támogatására szólított fel mindenkit rövid Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a győri háborúellenes nagygyűlés helyszínén szombaton.

"Azért jöttünk el ide nagyon sokan Győrbe ma, mert nem akarunk háborút, békét akarunk, és meg akarjuk erősíteni Orbán Viktort a brüsszeli csatákban, amelyeket a háborúpárti brüsszeli vezetőkkel vív" - mondta a politikus. "Ezért azt kérem mindenkitől, hogy támogassa Orbán Viktort, támogassa a háborúellenes békepárti magyar kormányt, és vegyen részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen is. Hajrá, Magyarország!" - buzdított a kommunikációs igazgató. Menczer Tamás videójában szólt arról is: túl van egy a 20 perces találkozáson a "független-objektív balliberális sajtóval". Szavai szerint az is nagyon izgalmas volt. "Érkeznek a videók" - mondta.