Halálos gázolás: meghalt a leendő apa, a sofőr elmenekült

A washingtoni rendőrség egy cserbenhagyásos gázolás sofőrjét keresi, amelyben meghalt egy 26 éves férfi, öccse pedig megsérült.

Meghalt az apa, a sofőr elmenekült a gázolás után (Képünk illusztráció)

Halálra gázolták az apát

A hatóságok közlése szerint az eset 2026. március 1-jén, vasárnap este történt Washington északnyugati részén, nem sokkal 22 óra előtt. A 26 éves Carlos Molina és 14 éves testvére, Xavier egy elektromos rolleren haladtak a 14. utca és a Colorado Avenue kereszteződésénél. A rendőrség szerint egy 2005-ös évjáratú, aranyszínű Mercedes-Benz a piros jelzésen hajtott át a kereszteződésben, majd összeütközött a rollerrel. Az ütközés következtében a két testvér lerepült a járműről.

Carlos Molinát a helyszínen halottnak nyilvánították. A 14 éves fiút kórházba szállították a Children’s National Hospital intézménybe. A nyomozók szerint az autó sofőrje és utasa a baleset után hátrahagyták a járművet, majd gyalog elmenekültek a helyszínről. A fiú édesanyja, Sonia Molina elmondta, hogy Xavier műtéten esett át az ujján, és súlyos fejsérülést szenvedett, mert belső vérzése volt. A család szerint jelenleg sem tudja teljesen kinyitni az egyik szemét, tudta meg a People.

Az édesanya arról is beszélt, hogy Carlos házas volt, és feleségével gyermeket vártak.

Igazságot szeretnék, mert nem tudom felfogni, hogyan üthet el valaki két embert, majd egyszerűen elmenekül. Nem állt meg segíteni nekik. Talán ha segített volna, a fiam még élne

– mondta az édesanya.