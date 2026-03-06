20 éve nem látott földrengés rázta meg a várost

Szokatlanul erős földrengés rázta meg az Egyesült Államokban található Louisiana államot 2026. március 5-én hajnalban. A rengést a U.S. Geological Survey (USGS) mérései szerint 4,9-es erősségűnek regisztrálták.
A földrengés helyi idő szerint körülbelül 5:30-kor történt az állam északnyugati részén, Coushatta városának közelében. A rengés epicentruma a településtől északra volt, és mindössze mintegy 5 kilométeres mélységben következett be. A hatóságok eredetileg 4,4-es magnitúdót mértek, azonban a későbbi vizsgálatok után a rengés erősségét 4,9-re módosították.
A mostani rengés különösen azért számít figyelemre méltónak, mert ez volt Louisiana történetének második legerősebb földrengése, és az elmúlt húsz évben a legerősebb, amelyet az államban mértek. A legerősebb ismert rengés 2006. február 9-én történt Grand Isle térségében, amely akkor 5,3-as magnitúdót ért el, írja a People.
A Richter-skála szerint a 2,5 és 5,4 közötti erősségű földrengések általában érezhetők az emberek számára, de többnyire csak kisebb károkat okoznak. A Michigan Technological Institute adatai szerint évente körülbelül 500 ezer ilyen erősségű rengés történik világszerte.
A Louisiana állambeli Shreveport városában élő Thomas Pressly állami szenátor az USA Todaynek azt mondta, hogy a rengés felébresztette őt.
Egy 4,4-es földrengés sem jelentéktelen
– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy felesége azonban átaludta a rengést, mivel Kaliforniából származik, ahol az ilyenek jóval gyakoribbak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.