20 éve nem látott földrengés rázta meg a várost

Szokatlanul erős földrengés rázta meg az Egyesült Államokban található Louisiana államot 2026. március 5-én hajnalban. A rengést a U.S. Geological Survey (USGS) mérései szerint 4,9-es erősségűnek regisztrálták.

Földrengés rázta meg az Egyesült Államokat

Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Évek óta nem tapasztalt földrengés

A földrengés helyi idő szerint körülbelül 5:30-kor történt az állam északnyugati részén, Coushatta városának közelében. A rengés epicentruma a településtől északra volt, és mindössze mintegy 5 kilométeres mélységben következett be. A hatóságok eredetileg 4,4-es magnitúdót mértek, azonban a későbbi vizsgálatok után a rengés erősségét 4,9-re módosították.

A mostani rengés különösen azért számít figyelemre méltónak, mert ez volt Louisiana történetének második legerősebb földrengése, és az elmúlt húsz évben a legerősebb, amelyet az államban mértek. A legerősebb ismert rengés 2006. február 9-én történt Grand Isle térségében, amely akkor 5,3-as magnitúdót ért el, írja a People.

A Richter-skála szerint a 2,5 és 5,4 közötti erősségű földrengések általában érezhetők az emberek számára, de többnyire csak kisebb károkat okoznak. A Michigan Technological Institute adatai szerint évente körülbelül 500 ezer ilyen erősségű rengés történik világszerte.

A Louisiana állambeli Shreveport városában élő Thomas Pressly állami szenátor az USA Todaynek azt mondta, hogy a rengés felébresztette őt.

Egy 4,4-es földrengés sem jelentéktelen

– fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy felesége azonban átaludta a rengést, mivel Kaliforniából származik, ahol az ilyenek jóval gyakoribbak.