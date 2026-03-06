Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
20 éve nem látott földrengés rázta meg a várost

földrengés
usaijesztő
Évtizedek óta ez volt az első. Ijesztő földrengés történt.

Szokatlanul erős földrengés rázta meg az Egyesült Államokban található Louisiana államot 2026. március 5-én hajnalban. A rengést a U.S. Geological Survey (USGS) mérései szerint 4,9-es erősségűnek regisztrálták.

Földrengés
Földrengés rázta meg az Egyesült Államokat
Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Évek óta nem tapasztalt földrengés

A földrengés helyi idő szerint körülbelül 5:30-kor történt az állam északnyugati részén, Coushatta városának közelében. A rengés epicentruma a településtől északra volt, és mindössze mintegy 5 kilométeres mélységben következett be. A hatóságok eredetileg 4,4-es magnitúdót mértek, azonban a későbbi vizsgálatok után a rengés erősségét 4,9-re módosították.

A mostani rengés különösen azért számít figyelemre méltónak, mert ez volt Louisiana történetének második legerősebb földrengése, és az elmúlt húsz évben a legerősebb, amelyet az államban mértek. A legerősebb ismert rengés 2006. február 9-én történt Grand Isle térségében, amely akkor 5,3-as magnitúdót ért el, írja a People.

A Richter-skála szerint a 2,5 és 5,4 közötti erősségű földrengések általában érezhetők az emberek számára, de többnyire csak kisebb károkat okoznak. A Michigan Technological Institute adatai szerint évente körülbelül 500 ezer ilyen erősségű rengés történik világszerte.

A Louisiana állambeli Shreveport városában élő Thomas Pressly állami szenátor az USA Todaynek azt mondta, hogy a rengés felébresztette őt.

Egy 4,4-es földrengés sem jelentéktelen

 – fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy felesége azonban átaludta a rengést, mivel Kaliforniából származik, ahol az ilyenek jóval gyakoribbak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
