„Kíváncsi vagyok, hogy hogy ért ilyen gyorsan haza Moszkvából” – nem akárki várta a folyosón Orbán Viktort a Háborúellenes gyűlésen

A miniszterelnök előtt azonban többen is színpadra léptek, mások mellett láthattuk a világhírű magyar látványszínház, az Attraction nevet viselő formáció, valamint Radics Gigi és Curtis előadását is.

Véget ért a második Háborúellenes Gyűlés

Fotó: MW

De ezúttal sem hiányozhatott az eseményről, Szabó Zsófi, Rákay Philip, Csisztu Zsuzsa vagy éppen Muri Enikő, akik szintén színpadra álltak. Az esemény végeztével Orbán Viktor szinte azonnal meg is osztott egy videót a közösségi oldalán, melyhez azt írta:

Moszkva után Nyíregyháza.

A kormányfő videójában többek között az látható, ahogy megérkezik Nyíregyházára, de Curtis is megszólalt a kisfilmben. Hallható, amint megkérdezik a rappertől, hogy kit vár, mire elmondja:

A miniszterelnök urat. Kíváncsi vagyok, hogy hogy ért ilyen gyorsan haza Moszkvából?

Majd Orbán Viktort arról kérdezik, hogy kipihente-e magát, mire úgy válaszolt, mielőtt kézcsókkal köszöntötte volna Szabó Zsófit:

Nem, de aludtam.

A kormányfő által megosztott videót itt meg is nézheted: