Szabó Zsófi elcsukló hangon nyilatkozott a második Háborúellenes gyűlésen: A háború az mindent felőröl, a béke az a közös érdekünk

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 11:29 / FRISSÍTÉS: 2025. november 29. 11:53
A miniszterelnök beszéde előtt a HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip lépett a színpadra.
Bors
Mint azt a Bors megírta, csakúgy, mint legutóbb Győrben, most Nyíregyházán is elképesztő tömeg gyűlt össze a második Háborúellenes gyűlésen, amelyen Orbán Viktor is beszédet mond.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Fotó: MW

A miniszterelnök beszéde előtt a HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip lépett a színpadra, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőket különösen érinti a háború. Hiszen az ott élők érezhetik a legjobban a bőrükön a szomszédban zajló háborút, a határ közelsége miatt. Rákay köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a menekülteken, majd Szabó Zsófi elmondta:

Ezért is fontos, hogy legyen egy hely, ahol kimondhatjuk nyíltan, hogy a háború az mindent felőröl és a béke az a közös érdekünk és felelősségünk. A háborúellenes gyűléseken erről beszélgetünk, és erről gondolkodunk itt együtt. 

Szabó Zsófi és Rákay Philip a második Háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán
Fotó: MW

Az is gyorsan kiderült, hogy a helyszínen jelen van Kapu Tiborné és Kapu Tibor, a második magyar űrhajósunk szülei, valamint Kovács Ferenc, a város polgármestere is. Majd drámai jelenetek következtek, ugyanis a kényszerbesorolás közben meghalt Sebestyén József hozzátartozója a nézőtéren volt

