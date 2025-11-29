„Vigyen szél bárhova, a bölcsőmtől a síromig, büszke leszek mindig arra, bennem magyar vér folyik” – Orbán Viktort Curtis oldalán kapták lencsevégre

A rapper rajongói már jól tudják, hogy Curtis Radics Gigivel az oldalán az elmúlt hónapokban a legnagyobb békepárti rendezvények ikonikus fellépőjévé vált. Ez persze értehető is, hiszen a Szabadság vándorai feldolgozása óriási siker lett, ami Curtis szerint ez nem is csoda, hiszen a dalban benne van, mit veszíthetnénk egy háborúval.

Radics Gigi és Curtis Fotó: MW

Így nem is volt kérdés, hogy a második Háborúellenes gyűlésen is láthatja majd élőben a közönség a párost, ahol a Borsnak sikerült is pár mondat erejéig elcsípni a rappert.

Tőlünk nem is olyan messze, a szomszédunkban háború zajlik, és az az üzenet, hogy mi milyen jó helyen is vagyunk, békében és biztonságban élhetünk. A dalban benne van az is, hogy mit is veszíthetnénk egy háborúval…

- mondta.

Most pedig Orbán Viktor is megosztott egy közös képet a rapperrel, ami a maa nyíregyházi eseményen készült.

Vigyen szél bárhova, a bölcsőmtől a síromig, büszke leszek mindig arra, bennem magyar vér folyik

- írta a fotóhoz Orbán Viktor.