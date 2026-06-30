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Levetkőztek a magyar sztárok! Ilyen csábítóak a hazai bombázók – Fotók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Nagy Bogi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 13:00
bikinis fotócserpes lauranyár
Itt a bikiniszezon! Nagy Bogi, Cserpes Laura, Rubint Rella, és még számos magyar sztár megmutatta gyönyörű alakját bikiniben. A fotók láttán mindenkinek megjön a kedve ahhoz, hogy csobbanjon egyet!
Bors
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Megérkezett az igazi nyár, a hőmérő higanyszála egyre magasabbra kúszik, a magyar hírességek pedig pontosan tudják, mi a legjobb ellenszere a kánikulának: irány a vízpart! Van, aki a Balatonnál pihen, mások egzotikus tengerpartokon töltődnek fel, de egy dolog közös bennük: előkerültek a bikinik, a haspólók és a csőtopok, a közösségi oldalaikat pedig elárasztották a napsütéses, nyári hangulatú fotók. Lássuk, hogyan hűsöl Nagy Bogi és társai!

Nagy Bogi egy koncerten
Nagy Bogi megmutatta bombaalakját (Fotó: MW archív)

Nagy Bogi melltartós fotója felrobbantotta a netet

Nagy Bogi ezúttal is bebizonyította, hogy remek érzéke van a divathoz. Az énekesnő a nagy melegben a lehető leglengébb öltözéket választotta: olyan apró felsőben pózolt, amely akár bikinifelsőként is megállná a helyét. Bogi ragyogó formában van, a nyárias összeállítás pedig tökéletesen kiemeli természetes szépségét. Nem csoda, hogy a rajongók egymás után halmozták el bókokkal.

Rubint Rella fürdőruhában hűsöl

Rubint Rella Albániából jelentkezett be, ahol a kristálytiszta tengerben hűsöl. A fitneszedző nemcsak strandolással tölti a vakációját, hanem hajókirándulásra is indult, természetesen fürdőruhában. Látszik rajta, hogy minden pillanatát élvezi a nyaralásnak, miközben elképesztő alakját is megvillantotta.

Varga-Hrovatin Csenge férjével nyaral

Romantikus hajós kirándulásra indult férjével Varga-Hrovatin Csenge, ahol természetesen a fürdőzés sem maradhatott el. Az influenszer egy csinos bikiniben mutatta meg kifogástalan alakját, miközben a napsütést és a tengert élvezte. A páros szemmel láthatóan fantasztikusan érzi magát a közös pihenés alatt.

Cserpes Laura meseszép helyről posztolt

Cserpes Laura igazi paradicsomi környezetből osztott meg képeket követőivel. Az énekesnő bikiniben élvezte a tengerpart nyugalmát, és azt is megmutatta, mennyire feltölti a természet közelsége, valamint a kristálytiszta vízben való úszás. A fotók láttán nehéz lenne nem kedvet kapni egy tengerparti vakációhoz.

Megyeri Csilla családjával utazott el

Megyeri Csilla idén nyáron Olaszországot választotta úti célul. A műsorvezető a családjával, párjával, februárban született kislányával és szeretteikkel pihen. A meghitt családi pillanatok mellett azonban azt is megmutatta, milyen fantasztikus formában van. Különösen figyelemre méltó, hogy alig néhány hónappal a szülés után is remekül mutat bikiniben.

Kármán Odett bikiniszezon rajongó

Kármán Odett mindig is a bikiniszezon egyik legnagyobb rajongója volt, ezt pedig idén is bebizonyította. A műsorvezető egy lélegzetelállító tengerparton készült fotóval örvendeztette meg követőit, amelyen bombaalakját is megmutatta. A napsütés, a tenger és a gondtalan kikapcsolódás láthatóan teljesen feltöltötte.

 

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