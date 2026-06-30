Levetkőztek a magyar sztárok! Ilyen csábítóak a hazai bombázók – Fotók

Megérkezett az igazi nyár, a hőmérő higanyszála egyre magasabbra kúszik, a magyar hírességek pedig pontosan tudják, mi a legjobb ellenszere a kánikulának: irány a vízpart! Van, aki a Balatonnál pihen, mások egzotikus tengerpartokon töltődnek fel, de egy dolog közös bennük: előkerültek a bikinik, a haspólók és a csőtopok, a közösségi oldalaikat pedig elárasztották a napsütéses, nyári hangulatú fotók. Lássuk, hogyan hűsöl Nagy Bogi és társai!
Nagy Bogi ezúttal is bebizonyította, hogy remek érzéke van a divathoz. Az énekesnő a nagy melegben a lehető leglengébb öltözéket választotta: olyan apró felsőben pózolt, amely akár bikinifelsőként is megállná a helyét. Bogi ragyogó formában van, a nyárias összeállítás pedig tökéletesen kiemeli természetes szépségét. Nem csoda, hogy a rajongók egymás után halmozták el bókokkal.
Rubint Rella Albániából jelentkezett be, ahol a kristálytiszta tengerben hűsöl. A fitneszedző nemcsak strandolással tölti a vakációját, hanem hajókirándulásra is indult, természetesen fürdőruhában. Látszik rajta, hogy minden pillanatát élvezi a nyaralásnak, miközben elképesztő alakját is megvillantotta.
Romantikus hajós kirándulásra indult férjével Varga-Hrovatin Csenge, ahol természetesen a fürdőzés sem maradhatott el. Az influenszer egy csinos bikiniben mutatta meg kifogástalan alakját, miközben a napsütést és a tengert élvezte. A páros szemmel láthatóan fantasztikusan érzi magát a közös pihenés alatt.
Cserpes Laura igazi paradicsomi környezetből osztott meg képeket követőivel. Az énekesnő bikiniben élvezte a tengerpart nyugalmát, és azt is megmutatta, mennyire feltölti a természet közelsége, valamint a kristálytiszta vízben való úszás. A fotók láttán nehéz lenne nem kedvet kapni egy tengerparti vakációhoz.
Megyeri Csilla idén nyáron Olaszországot választotta úti célul. A műsorvezető a családjával, párjával, februárban született kislányával és szeretteikkel pihen. A meghitt családi pillanatok mellett azonban azt is megmutatta, milyen fantasztikus formában van. Különösen figyelemre méltó, hogy alig néhány hónappal a szülés után is remekül mutat bikiniben.
Kármán Odett mindig is a bikiniszezon egyik legnagyobb rajongója volt, ezt pedig idén is bebizonyította. A műsorvezető egy lélegzetelállító tengerparton készült fotóval örvendeztette meg követőit, amelyen bombaalakját is megmutatta. A napsütés, a tenger és a gondtalan kikapcsolódás láthatóan teljesen feltöltötte.
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