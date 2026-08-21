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Hosszú idő után elhagyja az országot Young G Béci – Elárulta az okát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Young G Béci
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 21. 13:00
utazásvállalkozásMálta
Durva átverés után törte meg a csendet a népszerű előadó a Farm VIP sajtótájékoztatóján. Young G Béci a vállalkozását érő támadások ellenére sikeresen sínre tette az üzletét, most pedig végre Máltára utazik pihenni.
Nagy Milán
A szerző cikkei

Míg sok sztár luxusutazásokról és tengerparti pihenésről posztolt az elmúlt hónapokban, Young G Béci, azaz Rácz Béla számára egészen máshogy telt az elmúlt időszak. A népszerű előadó és üzletember nemhogy kikapcsolódni nem tudott, de szinte az egész szezont megállás nélkül végigrobotolta, hogy sínre tegye a vállalkozását. Az utóbbi időben több támadás és rosszindulatú pletyka is érte a repülőtéri parkolójával kapcsolatban, Béci azonban a drámázás helyett inkább a kemény munkát választotta. Őszintén mesélt a Borsnak arról, milyen megpróbáltatásokon van túl, mielőtt augusztus 31-től újra képernyőre kerül a TV2 népszerű realityjében, a Farm VIP-ban.

Young G Béci a vállalkozásáról vallott.
Young G Béci parkolója 0-24 nyitva van, ami igénybe veszi a Farm VIP sztárját (Fotó: Bors)

Young G Béci megvált a partnerétől

„Sehova nem utaztunk, az egész időszak kőkemény munkával telt. Rengeteget dolgoztam a repülőtéri parkolóban, amit a mai napig én vezetek. Sajnos teljesen az alapoktól kellett újra két lábra állítanom az egészet, mert volt egy komoly problémám az üzlettársammal, aki csúnyán átvert. Helyre kellett raknom ezt a teljes történetet, úgyhogy az egész nyarat végigmelóztam, hogy a vállalkozás újra stabilan és gördülékenyen működjön” – emlékezett vissza Béci. A rengeteg belefektetett energia és a korábbi támadások ellenére az üzlet ma már jobban pörög, mint valaha. Az előadó saját gyermekeként tekint a projektre, és büszke arra, amit sikerült felépítenie:

Hál' istennek azt tudom mondani, hogy hetente több mint hétezer ember fordul meg nálunk a mai napig. Nagyon sokan választanak minket, és láthatóan szeretik, amit csinálunk. Szívügyemként, szinte a gyermekemként kezelem ezt a parkolót, képes vagyok reggel hattól akár este nyolcig-tízig is ott lenni és csinálni, hiszen ugyebár 0–24-ben nyitva vagyunk

 – mesélte a sajtótájékoztatón az üzletember.

Máltán piheni ki a fáradalmakat

A műsor forgatása és a rengeteg munka után végre elérkezett a megérdemelt pihenés ideje. A család hamarosan útra kel, hogy meglátogassák egyik legkedvesebb rokonukat:

A keresztlányom Máltán él, és régebben nagyon sokat jártunk ki hozzájuk, viszont már 2-3 éve nem voltunk náluk. Jövő héten végre elutazunk hozzájuk! Nagyon bízom benne, hogy ez a pár nap most nem csak a munkáról fog szólni, bár az igazat megvallva még útközben is rengeteget szoktam telefonálni

– tette hozzá mosolyogva. Béci számára a máltai feltöltődés rendkívül fontos, hiszen hamarosan a nézők is láthatják, hogyan állt helyt a vidéki élet kihívásaiban: augusztus 31-től ugyanis a TV2 képernyőjén, a Farm VIP legújabb évadában bizonyíthatja kitartását, és bizonyára a közönség itt sem fogja kímélni a sokat megélt reality-sztárt.

 

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