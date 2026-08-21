Havi 14 milliót keresett egy futár: a barátai azt hiszik, díler, de az igazság ennél sokkal furcsább

A barátai azt hitték, díler, de a valóság sokkal furcsább: havi 30 ezer fontot (körülbelül 14 millió forintot) keres egy 21 éves futár egy mesterséges intelligencia által generált modellel. A Leicesterből származó Zaine nappal csomagokat kézbesít, este pedig mindössze 45 percet tölt a virtuális influenszer menedzselésével, ami teljesen megváltoztatta az életét.

Inaya egy AI által generált influenszer

Zaine hirtelen elkezdett márkás ruhákban járni, új autót vett, és a kocsmában mindig ő fizeti a köröket a barátainak, akik emiatt meggyőződéssel hitték, hogy kábítószer-kereskedő lett.

A fiatal srác valójában egy Inaya nevű, teljesen MI-generált modellt futtat, amely éjjel-nappal termeli neki a pénzt. Azért tartotta titokban az egészet, mert úgy gondolta, a barátai túlságosan elrugaszkodottnak tartanák az ötletet.

Zaine a digitális vállalkozók egyre növekvő hullámának tagja, akik mesterséges intelligenciát használnak olyan influenszerek létrehozására, akik drága kamerák, stúdiók, utazás vagy akár valódi személy nélkül is képesek bevételt generálni.

A virágzó mesterséges intelligencia alapú influencer gazdaság gyorsan változtatja meg, hogy kik kereshetnek pénzt online. Míg a hagyományos influenszerek kihívásokkal néznek szembe a következetesség, az elköteleződés és a bevételszerzés terén, az olyan alkotók, mint Zaine, mesterséges intelligencia eszközöket használnak teljesen digitális személyiségek létrehozására, akik töredékáron tudnak tartalmat készíteni, közönséget bevonni és különféle bevételi forrásokat kiaknázni.

A karaktert a Prism nevű tartalomgeneráló platform segítségével hozta létre és irányítja. A szakma fortélyait a cég online tanfolyamán sajátította el, amely pontosan az MI-modellekre épülő vállalkozások elindítását tanítja. Zaine kiemelte, hogy a hagyományos influenszerkedéssel szemben ehhez nincs szüksége drága kamerákra, stúdióra, utazásra, és még az arcát sem kell adnia a tartalomhoz, így a háttérből, a rendes munkája mellett is kényelmesen tudja végezni a feladatot.

Az eset tökéletesen illeszkedik a brit statisztikákba, amelyek szerint a Z generáció 66%-a és a milleniálok 62%-a tart fent valamilyen online másodállást a megélhetési költségek növekedése miatt.