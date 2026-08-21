Fedezd fel Newcastle upon Tyne nevezetességeit, ahogy eddig még nem láttad

Ha Newcastle neve kerül szóba, legtöbben rögtön a Premier League egyik futballcsapatára asszociálnak. Pedig a név mögött egy hangulatos angol város is rejtőzik, ahová a Budapest Airport téli menetrendjének köszönhetően ősszel, illetve télen az egyik fapados légitársasággal el is utazhatunk.

Newcastle a magasból: a város látképét meghatározza a rajta átvágó Tyne-folyó, és az azon átívelő hidak.

Fotó: Jacob Boomsma / Shutterstock

Ismeretlen ismerős: Newcastle

Newcastle upon Tyne – ahogy nevéből is azonnal adódik – a Tyne-folyó északi partján található, Északkelet-Angliában. Múltja egészen a római időkig nyúlik vissza, amikor a Tyne-folyón egy kőhíd, a Pons Aelius, illetve a hozzá tartozó erőd megépült. A hidat és az erődöt az a Hadrianus császár építtette, aki az éppen itt induló (vagy végződő) Hadrianus-fal megépítését is elrendelte, amely a Tyne-folyót követte nyugat felé.

A város ma főként labdarúgócsapatáról, a Newcastle United FC-ről, valamint színpadi gyökereiről nevezetes, hiszen innen származik Eric Burdon, az Animals alapító tagja, vagy Cheryl Ann Tweedy énekesnő, valamint több ismert színész is, mint Rowan Atkinson humorista, vagy Charlie Hunnam színész is.

Newcastle rakpartja, a Quayside a Tyne-folyó mentén.

Fotó: wikipedia

Miért érdemes Newcastle-ba látogatni?

Persze Newcastle (amely egy, a londoninál is nagyobb óriáskerékkel is büszkélkedik) sokkal több mint nevezetes szülöttei. A város híres hídjairól, például a High Level Bridge-ről, amelyet a gőzmozdony atyjának, George Stephenson-nak a fia, Robert Stephenson tervezett 1849-ben. A közvetlenül mellette magasodó, 26 méter magas, boltíves Tyne-híd 1928-ban készült el, míg a tőlük nem messze található gyalogoshíd, a Gateshead Millennium 2001-ben nyílt meg a közlekedés számára. Mindezek jól tükrözik Newcastle jelentős szerepét az ipari forradalom, majd a viktoriánus korszak idején, mint jelentős ipari- és kikötőváros.

Newcastle nevéből adódóan egy középkori várat is találunk itt, amely egy masszív, tömzsi vártoronyból és egy megerősített kapuházból (errefelé inkább barbakánként ismert), a Fekete Kapuból áll. A ma is látható vár a római kori Aelius erőd helyén áll, és 1172–77 között II. Henrik király építtette. A vár és a Fekete Kapu ma múzeumként működik.