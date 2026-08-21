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Newcastle a kék órában: városkép a Tyne-folyó felől

Fedezd fel Newcastle upon Tyne nevezetességeit, ahogy eddig még nem láttad

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors téli menetrend
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 21. 12:00
egyesült királyságBudapest AirportNewcastle upon Tyne
A Budapest Airport menetrendjének köszönhetően hét új helyszínre is elrepülhetünk. Ezek egyike Északkelet-Anglia kevésbé ismert városa, Newcastle upon Tyne. Galériánkban most erre az izgalmas helyre kalauzolunk el.
Etédi Alexa
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Ha Newcastle neve kerül szóba, legtöbben rögtön a Premier League egyik futballcsapatára asszociálnak. Pedig a név mögött egy hangulatos angol város is rejtőzik, ahová a Budapest Airport téli menetrendjének köszönhetően ősszel, illetve télen az egyik fapados légitársasággal el is utazhatunk.

Newcastle folyója és hídjai madártávlatból
Newcastle a magasból: a város látképét meghatározza a rajta átvágó Tyne-folyó, és az azon átívelő hidak.
Fotó: Jacob Boomsma /  Shutterstock 

Ismeretlen ismerős: Newcastle

Newcastle upon Tyne – ahogy nevéből is azonnal adódik – a Tyne-folyó északi partján található, Északkelet-Angliában. Múltja egészen a római időkig nyúlik vissza, amikor a Tyne-folyón egy kőhíd, a Pons Aelius, illetve a hozzá tartozó erőd megépült. A hidat és az erődöt az a Hadrianus császár építtette, aki az éppen itt induló (vagy végződő) Hadrianus-fal megépítését is elrendelte, amely a Tyne-folyót követte nyugat felé.

A város ma főként labdarúgócsapatáról, a Newcastle United FC-ről, valamint színpadi gyökereiről nevezetes, hiszen innen származik Eric Burdon, az Animals alapító tagja, vagy Cheryl Ann Tweedy énekesnő, valamint több ismert színész is, mint Rowan Atkinson humorista, vagy Charlie Hunnam színész is.

Newcastle upon Tyne rakpartja
Newcastle rakpartja, a Quayside a Tyne-folyó mentén.
Fotó: wikipedia

Miért érdemes Newcastle-ba látogatni?

Persze Newcastle (amely egy, a londoninál is nagyobb óriáskerékkel is büszkélkedik) sokkal több mint nevezetes szülöttei. A város híres hídjairól, például a High Level Bridge-ről, amelyet a gőzmozdony atyjának, George Stephenson-nak a fia, Robert Stephenson tervezett 1849-ben. A közvetlenül mellette magasodó, 26 méter magas, boltíves Tyne-híd 1928-ban készült el, míg a tőlük nem messze található gyalogoshíd, a Gateshead Millennium 2001-ben nyílt meg a közlekedés számára. Mindezek jól tükrözik Newcastle jelentős szerepét az ipari forradalom, majd a viktoriánus korszak idején, mint jelentős ipari- és kikötőváros.

Newcastle nevéből adódóan egy középkori várat is találunk itt, amely egy masszív, tömzsi vártoronyból és egy megerősített kapuházból (errefelé inkább barbakánként ismert), a Fekete Kapuból áll. A ma is látható vár a római kori Aelius erőd helyén áll, és 1172–77 között II. Henrik király építtette. A vár és a Fekete Kapu ma múzeumként működik.

És hogy miért érdemes Newcastle-t a téli időszakban útba ejteni? Nos, itt található Anglia egyik leghangulatosabb karácsonyi vására, amelyet a Grey's Monument és az Old Eldon Square környékén találunk. A fabódékban helyi kézműves termékeket, illetve ételeket, valamint különleges szuveníreket lehet kapni, de nem szabad kihagyni a forralt borokat, vagy forró csokit árusító standokat sem. A város ilyenkor karácsonyi fényekbe öltözik, amely mesebeli hangulatot kölcsönöz neki, és számos helyen bukkanhatunk korcsolyapályákra is.

A newcastle-i Fenwick áruház
A híres Fenwick áruház, melynek karácsonyi kirakata már-már kötelező téli látványosság, ha az ember Newcastle-ban jár. 
Forrás: wikipedia

Üljünk be egy pofa sörre valamelyik hangulatos pubba, vagy melegedjünk egy ízletes mézeskalácsos latte mellett valamelyik kávézóban. Itt megismerkedhetünk a helyi karácsonyi geordie hagyományokkal is (geordie-nak nevezik a Newcastle környékén született embereket, illetve az általuk beszélt dialektust is). Ha pedig már itt jársz, nem hagyhatod ki a Fenwick Newcastle ikonikus karácsonyi kirakatának felkeresését sem, amely 1971 óta kötelező kelléke a karácsonyi időszaknak. Az áruház pedig ideális helyszín a bevásárlásra is. 

A robosztus Tyne-híd Newcastle upon Tyne-t és a szemben fekvő Gateshead-et köti össze.
Kilátás a High Level-hídról: a Sandhill Newcastle Upon Tyne Quayside negyedének egy régi utcája, ahol számos történelmi épület található.
Macskaköves utca vezet az ódon Newcastle-vár tömbjéhez, ahol múzeumi gyűjteményt nézhetünk meg.
Newcastle egyik legújabb hídja, a Gateshead Millennium Bridge, amelyen gyalogosan vagy kerékpáron lehet csak közlekedni.
A Newcastle vár 1247 és 1250 között épült Fekete Kapujának hátsó traktusa amelyben ma kiállítások kapnak helyet.
A 118 kilométer hosszú Tyne-folyó Newcastle-nél; a folyó nevének eredte kelta lehet, bár a folyót a szász korszakig nem ezen a néven ismerték.
Newcastle vára normann erdetű, amely ősi stílusán is jól tükröződik A vár tetejéről izgalmas kilátás nyílik a városra.
Newcastle upon Tyne rakpartja a Qayside, ahol egykor ipari terület, utcai piac és forgalmas kereskedelmi dokk volt. Ma a város egyik leghangulatosabb negyede.
A Grey Streeen található Theatre Royal, vagyis Királyi Színház épülete amely 1837-ben épült, majd 1901-ben építették újjá.
A XIX. század második felében kialakított Heaton Park, amely Newcastle egyik kedvelt közparkja, melynek központi eleme az 1880-ból származó viktoriánus pavilon és terasz.
Galéria: Newcastle upon Tyne – Északkelet-Anglia rejtőzködő kincse
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A robosztus Tyne-híd Newcastle upon Tyne-t és a szemben fekvő Gateshead-et köti össze.

 

Ezért is érdemes felkeresni Anglia leginkább alulértékelt városát: 

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