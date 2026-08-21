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Át sem ölelhette újszülött gyermekét: egy egyszerű teszt megmenthette volna a kismama életét

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 21. 08:00
terhességkismama
Egyetlen egyszerű, olcsó teszt. Ez adhatott volna esélyt arra, hogy a kismama életben maradjon.

Egyetlen vizeletteszttel megmenthették volna egy 30 éves, első gyermekét váró kismama életét. A fiatal nő, aki alig várta, hogy átölelhesse a kisbabáját, soha nem épült fel a sürgősségi császármetszés után. Negyven napig küzdöttek az életéért az intenzív osztályon, de nem tudták megmenteni. Egy ritka májbetegség vitte el. Szerettei úgy érzik, ha időben észreveszik az orvosok a bajt, a nő talán ma is élne, kislányának pedig nem kellene félárván felnőnie.

Nem élte túl a kismama a terhességet, pedig egyetlen vágya az volt, hogy édesanya lehessen
Nem élte túl a kismama a terhességet, pedig egyetlen vágya az volt, hogy édesanya lehessen
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A brit Gemma Robinst mindenki úgy ismerte, mint aki másra sem vágyik, mint hogy végre édesanya lehessen. Alig várta, hogy lányát végre világra hozza. "Semmi sem tette boldogabbá Gemmát, mint hogy a baba érkezésére készült fel. Noha a terhessége igen nehézzé vált a folyamatos rosszullétek miatt, továbbra is izgatott volt, és hónapokat töltött azzal, hogy az anyaságát tervezte. Arról beszélt, mi mindent szeretne csinálni a kislányával, és milyen élményekben lesz részük közösen. 

Gemma elvesztése hatalmas űrt hagyott maga után, amit soha nem lehet betölteni. Annyi pillanatot raboltak el tőlünk, amit vele tölthettünk volna, és a lányától is el lett rabolva a lehetőség, hogy egy csodálatos anyával nőjön fel

 - magyarázták Gemma szülei, Paul és Liza Robins.

Egy teszt megmenthette volna a kismama életét

2024. április 24-én, a terhesség 36. hetében tartott vizsgálat a baba fejlődésének lassulását, valamint magas vérnyomást mutatott ki. Ennek ellenére nem végeztek az orvosok vizelettesztet, amivel a terhességi toxémia kimutatható. Ha ezt megtették volna, azonnal megkezdhetik Gemma kezelését, ami talán azt jelenthette volna, hogy megmentik. Sajnos azonban nem így tettek. Két nappal később a kismama rendkívül rosszul lett, gyakorlatilag semmi nem maradt meg benne, így kórházba siettek vele, ahol az orvosok sürgősségi császármetszés mellett döntöttek. Noha a kislányát épségben világra hozták, Gemma állapota nem javult. Soha nem épült fel. Végül június 13-án hunyt el. 

A halála után elrendelt vizsgálat megállapította, hogy gyakorlatilag leálltak a szervei AFLP, azaz akut terhességi zsírmáj következtében. Ez a terhesség ritka, de nagyon súlyos, életveszélyes szövődménye. A harmadik trimeszterben vagy a szülés utáni időszakban alakul ki, amikor zsír halmozódik fel a májsejtekben, ami májfunkció-zavarhoz vezet. Noha a vizsgálat szerint Gemma természetes halált halt, a kórház hibázott azzal, hogy nem végezte el a megfelelő vizsgálatokat. A szakértő azonban azt is hozzátette: nem biztos, hogy ha időben észreveszik a bajt, megmenthették volna Gemma életét - írja a The Sun oldala.

 

 

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