Harry herceg és Meghan Markle családostul visszaköltöznek az Egyesült Királyságba – Ez vezetett a döntésükhöz

Meglepő fordulat a brit királyi családban! Harry herceg és Meghan Markle váratlan döntést hoztak: hat évvel azután, hogy Montecitóba költöztek és hátat fordítottak mindenkinek, most családjukkal együtt hosszabb időre visszatérnek az Egyesült Királyságba. Archie herceget és Lilibet hercegnőt pedig már be is íratták egy brit iskolába.

Harry herceg és Meghan Markle hat év után visszaköltöznek az Egyesült Királyságba

(Fotó: Photo Image Press/Northfoto)

Harry herceg és Meghan Markle a gyerekeikkel együtt visszaköltöznek Nagy-Britanniába

a gyerekeikkel együtt visszaköltöznek Nagy-Britanniába A sussex-i hercegi pár hat éve már, hogy kiváltak a királyi családból és új életet kezdtek Montecitóban

Archie herceg és Lilibet hercegnő szeptemberben már egy brit iskolában kezdik a tanévet.

Harry hercegék jól megfontolták döntésüket

Brit sajtóértesülések szerint Harry herceg és Meghan Markle gyerekeikkel együtt hosszabb időre az Egyesült Királyságba költöznek. A tervek szerint a család új otthona egy Londonon kívüli magántulajdonban lévő, nem királyi ingatlan lesz. Azt is tudni vélik, hogy Archie herceg és Lilibet hercegnő már szeptemberben egy brit iskolában kezdi meg a tanévet. És bár a döntést sokan a királyi családdal való újraegyesülésként értelmezik, Harry herceg továbbra sem tervez visszatérni a királyi feladatokhoz.

Harry herceg Károly király miatt hozta meg ezt a döntést

A Page Six-nek nyilatkozó bennfentes forrás szerint a sussex-i hercegi pár III. Károly király egészségi állapota miatt hozta meg ezt a váratlan döntést. Harry herceg és Meghan Markle szeretnének több időt tölteni az uralkodóval, és szeretnék, ha a gyerekeik – Archie herceg és Lilibet hercegnő – is jobban megismernék a brit rokonokat. A Page Six beszámolója szerint Károly király támogatja a költözést, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a sussex-i hercegi pár státusza ettől nem változik meg: nem kapnak vissza hivatalos királyi címeket és feladatokat.

Harry herceg Károly király miatt szeretne hazaköltözni

(Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg és Meghan Markle hat éve új életet kezdtek

Harry herceg és Meghan Markle 2020 márciusában éppen a brit királyi életből való visszalépésük után telepedtek le Amerikában. Először Kanadában töltöttek időt, majd Kaliforniában, Montecitóban vásároltak otthont, ahol azóta is családjukkal éltek. Az Egyesült Államokban többek között Netflix-projekteken dolgoztak, miközben Harry herceg megírta Spare című memoárját és különböző jótékonysági kezdeményezésekben is részt vett. A mostani költözés pedig egyértelműen magánéleti célokat szolgál. A család Nagy-Britanniában is magánemberként kíván élni, de megpróbálnak minél több időt tölteni a brit rokonokkal is.