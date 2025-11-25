Válása után évekig nem beszélt családjával Young G Béci

Young G Béci és Rácz Ildikó 2010-ben, húszas éveik elején kerültek be a köztudatba, mint a valóságshow testvérpárja. A ValóVilág negyedik szériájának lecsengése után sem tűntek el, VV Béci zenei karrierbe kezdett, majd kétgyermekes családapa lett, míg a táncos múlttal rendelkező Gigi saját vállalkozásba fogott és életet adott két gyönyörű kislánynak.

Young G Béci és testvére tizenöt éve kerültek be a ValóVilág villájába, azóta teljesen megváltozott az életük (Fotó: Földi D. Attila)

Young G Béci: „Rengeteg olyan lehetőség ért, amikért nagyon hálás vagyok”

A rapper a Borsnak adott interjújában idézte fel tizenöt év emlékét, ami a ValóVilág óta vele és a testvérével történt.

Meghatározó dolog volt ez mind a kettőnk életében. Ez alapozta meg azt, hogy most ott vagyunk, ahol lennünk kell.

Béci már valóságshow-szereplése előtt is a zenei pályán tevékenykedett, azonban úgy érezte, kell egy plusz löket, amely elindítja a karrierjét. „Nekem nagyon fontos volt az, hogy egy tv műsorban szerepelhessek, azért, hogy a köztudatba kerüljön a zeném, hogy megismerjenek az emberek. Akkoriban én láttam azt, hogy például a Majka nagy babérokra tört, ennek alapján tisztában voltam azzal, hogy ha bekerülünk, akkor ezt akár én is meg tudom valósítani” – mesélte lapunknak.

Noha Young G művésznéven több sikert is elért, leginkább azért hálás, hogy jó ügyeket támogathat.

Két gyermekem is lett, mióta bent voltam a ValóVilágban, és rengeteg olyan lehetőség ért, amikért nagyon hálás vagyok, például hogy közérdekű dolgok mellett állhatok ki. Álmomban nem gondoltam volna gyerekként, hogy jótékonysági kampányokban veszek majd részt

– mesélte Béci.

Bátyjával ellentétben, Gigi visszahúzódott a reflektorfénytől. A köztudatból való eltűnése nem volt véletlen, korábban őszintén vallott depressziójáról. Habár egy ideig nagyon élvezte a média világát, rá kellett jönnie, hogy ez nem az ő útja.

Az egykori villalakó hatalmas utat járt be, tv-s szereplése óta teljes életmódváltáson ment keresztül, krisna-tudatú hívőként éli az életét és jógaoktatóként tevékenykedik. Korábban Gigi úgy nyilatkozott, hogy a meditáció és a jóga segített neki feldolgozni elfojtott traumáit, az új tapasztalás pedig arra ösztönözte, hogy másoknak is átadja ezt az érzést.