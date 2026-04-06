Young G Béci verssel várta lányát a húsvéti locsoláson

Young G Béci betartotta a húsvéti szokásokat, de ezúttal egy különleges „lánykához” ment locsolkodni.
Mészáros Norináék együtt ünnepelték a húsvétot, még a nagymama is meglátogatta őket - Rebekával képet is megosztott róluk az anyuka közösségi oldalán.
Az apuka is ragaszkodott a hagyományokhoz: kölnivel érkezett locsolkodni a lányához, csokoládéért cserébe pedig verset is mondott. Miután Rebeka megengedte, hogy meglocsolja, még puszikat is kapott tőle.
