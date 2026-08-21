Vége! Dakota Johnson és rocker párja, Role Model szakítottak

Alig egy év sem kellett hozzá, hogy zátonyra fusson Dakota Johnson és a nála hét évvel fiatalabb zenész, Role Model kapcsolata. A színésznő és Tucker Pillsbury románca sokáig ígéretesnek tűnt, még közös dalt is készítettek együtt, most azonban kiderült, hogy már jó ideje külön utakon járnak.

Dakota Johnson és a nála hét évvel fiatalabb zenész, Role Model szakítottak

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Dakota Johnson szakított a nála hét évvel fiatalabb párjával

szakított a nála hét évvel fiatalabb párjával A színésznő és Role Model kapcsolata egy évig sem tartott

kapcsolata egy évig sem tartott Egy párhoz közel álló forrás szerint pedig már jóval korábban véget ért a románcuk, csak egyikük sem jelentette be nyilvánosan.

Dakota Johnson románca Role Model zenésszel véget ért

A hollywoodi sztárpár kapcsolata váratlanul véget ért. Dakota Johnson és a Role Model művésznéven ismert Tucker Pillsbury már nincsenek együtt. A People magazin bennfentes informátora szerint a szakítás nem most történt, hanem már egy ideje különváltak, csak a kapcsolatuk végét egyikük sem jelentette be nyilvánosan.

Még közös dalt is csináltak

Dakota Johnson és Tucker Pillsbury kapcsolatáról 2025 év végén kezdtek először cikkezni, miután egy közös vacsora közben lefotózták őket. Majd 2026 elején már több alkalommal is együtt mutatkoztak Los Angelesben és akkor már világossá vált, hogy együtt járnak. A kapcsolatuk egyik első mérföldköve pedig egyértelműen az volt, amikor Dakota Johnson Role Model dalában, a Love I You-ban vállalt szerepet. És bár a zenész korábban azt mondta, hogy nem szeretné összekeverni a magánéletét a munkájával, ezzel a húzással úgy tűnt, egyre komolyabbá válik a dolog kettőjük között. A párhoz közel álló forrás is megerősítette akkor a People magazinnak, hogy a két híresség nagyon jól kijönnek egymással a nagy korkülönbség ellenére is. A románc azonban végül nem tartott sokáig.

Dakota Johnson és Chris Martin nyolc év együttlét után, 2025-ben szakítottak

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Dakota Johnson újra szingli

A színésznő Role Modellel való kapcsolata előtt egy nála jóval idősebb hírességgel volt együtt, akivel pont a nagy korkülönbség miatt szakítottak. Dakota Johnson és Chris Martin 2017-ben jöttek össze és a kapcsolatuk éveken keresztül Hollywood egyik legtöbbet találgatott románca volt, hiszen a Coldplay énekese 13 évvel idősebb a színésznőnél. És bár rendszeresen felröppentek a pletykák a szakításukról és a kibékülésükről, a pár hosszú ideig kitartott egymás mellett. Végül 2025-ben véget ért a szerelmük, Dakota Johnson pedig ezt követően jött össze a nála jóval fiatalabb zenésszel. A színésznő és Role Model között hét év korkülönbség van, és egy ideig úgy tűnt, hogy jól működik közöttük a kapcsolat. Most azonban ennek a románcnak is vége lett. Dakota Johnson újra szingli és ismét elsősorban csak a karrierjére koncentrálhat.