„Kiakasztó téma nálam ez” – kifakadt Mészáros Norina

Mészáros Norina, Young G Béci (Rácz Béla) felesége, Instagram-sztorijában mélyen felháborodott – és nem is alaptalanul. A felindultságának az alapját egy drámai eset szolgáltatta: Ausztriában egy négyéves kisfiú zuhant ki az első emeleti ablakon. A történet a napokban rázta meg a közvéleményt, amikor a gyermek – aki egy családi barátot látogatott, és felnőttek nélkül játszott a hároméves társával – a játszószobában bezárta az ajtót. Amikor a kulcs kicsúszott, nem tudtak kijutni, a kisfiú pedig vakmerő döntést hozott: kiugrott az ablakon. Körülbelül három métert zuhant egy rétre, mielőtt azonnal mentőhelikopter szállította a kórházba.

Young G Béci felesége teljesen kiakadt a felelőtlen szülőkre (Fotó: Szabolcs László)

Young G Béci felesége nem érti a szülőket

Ez az eset indította be Norina gondolatmenetét, amelyben vállalta: ő nem hagy semmit a véletlenre, ha a saját gyerekéről van szó. Instagram-posztjában így vallott:

– Nálunk kizárt az ajtó zárása felnőtt felügyelet nélkül! Úgy megyek egy ismeretlen helyre, hogy az ablakokat és a helyszínt lecsekkolom, és elmondom Rebének vagy a többieknek, hogy ablakhoz nem mész, ajtót nem zárod be, szépen játszani! – vallotta be.

Mészáros Norina mindig odafigyel a gyerekekre (Fotó: Instagram)

Kint hagyták a babakocsiban ülő gyermeket a bolt előtt

A fiatal édesanya elárulta, hogy pár nappal korábban egy másik alkalommal is látott hasonló felelőtlenséget: valaki bent vásárolt a boltban, miközben a gyermek babakocsiban ült – felügyelet nélkül –, ő pedig Rebével együtt kénytelen volt az anyuka helyett is őrszolgálatot teljesíteni. Norina kitért a játszótereken tapasztalható feledékenységre is:

Utálok a játszóterekre menni, nem bírom látni, hogy a szülők mennyire nem figyelnek és szólnak a gyermekükre, kiakasztó téma nálam ez…

– fakadt ki Young G Béci felesége.

A problémát jobb megelőzni

Visszatérve az osztrák balesetre, bár a kisfiú úgy tűnik túlélte az esést és állapota stabilizálódott a helikopteres mentés után, Norina üzenete világos: egy óvatlan pillantás is elég ahhoz, hogy tragédia történjen.

Mészáros Norina posztja talán sokakat megrémített, de egyben ébresztő is lehet – ha sikerül elérni: a gyerekek biztonsága nem magánügy, hanem közös ügy. És az odafigyelés, még ha néha kellemetlen is, talán megmenthet egy életet.