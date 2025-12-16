Young G Béci felesége azt hitte, nincs kiút: „Az volt a fontos, hogy élje túl a kisbaba”

Rácz-Mészáros Norina a Ki vagy te valójában? című podcast műsorban mesélt Young G Bécivel való házasságáról. Többek között azt is megosztotta a nézőkkel, hogy férjének teljes luxusban van része: Norina vasalt ruhával és meleg étellel várja haza nap mint nap szerelmét. A sztáranyuka élete legnehezebb időszakáról is mesélt, amikor azt hitte, nincs kiút.

Young G Béci felesége élete legsötétebb időszakáról mesélt (Fotó: Szabolcs László)

Young G Béci felesége súlyos betegségéről vallott

Rendszeres egészségügyi problémák, hosszú órák a sürgősségin: Young G Béci és felesége a poklot járták meg. A rapper feleségénél méhnyakrákot állapítottak meg a terhessége alatt.

Kisbabát vártam és az elején sokat véreztem. Folyamatosan mentünk a sürgősségire, ott még nem látták, hogy mi van. Aztán kiderült, hogy méhnyakrákom van...

– a sztáranyuka ekkor egy dologra összpontosított, hogy kisbabája egészséges legyen és átvészeljék ezeket a fájdalommal teli heteket.

„Ez nálam egy túlélési ösztön volt, arról szólt, hogy élje túl a kisbaba. Én nem is foglalkoztam magammal” – mesélte a szívszorító sorokat Norina.

Norina és Béci szerencsére maguk mögött tudhatják azt a pokoli időszakot, mikor családjuk majdnem darabjaira hullott. A két szerelmes kapcsolatát többször is próbára tette a sors, ám a nehézségek ellenére kitartottak egymás mellett, azóta pedig közösen nevelik gyönyörű kislányukat, Rebekát.

Mészáros Norina férje kényelmét helyezi előtérbe

Az egykori Való Világ sztár és felesége mindenben számíthatnak egymásra, legyen szó nehéz időkről vagy boldogságról. Kapcsolatuk az igazi mintaházasság példája.

Az édesanya ezért úgy gondolja, hogy egy hosszú nap után kijár egy kis kényeztetés a férjének, ezért mindig igyekszik a kedvében járni:

Hogyha ő hazajön este, miért ne szolgálhatnám ki? Finom kajával várom, mindig kivasalom a ruháit, mindig kirakom még az alsógatyáját is, az aznapi szettjét kivasalva

– mesélte Norina, majd nevetve hozzátette: „Lehet igen ez egy picit erős."

Young G Béci házasságába nem fér bele a féltékenység

A rapper feleségét természetesen nem kell félteni, a podcast műsorban arra is kitért, hogy milyen őszinte személyiséggel rendelkezik. Ha valami nem tetszik neki, akkor nem rejti véka alá a véleményét.

Én egyébként őszinte vagyok, sokaknak ez lehet, hogy nem szimpatikus, de én mindig az emberek szemébe mondom azt, hogy igen vagy nem, szeretném-e vagy nem, vagy hogy nem vagy szimpi

– mesélte a sztáranyuka.