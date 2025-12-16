Young G Béci felesége azt hitte, nincs kiút: „Az volt a fontos, hogy élje túl a kisbaba”

Rácz-Mészáros Norina a Ki vagy te valójában? című podcast műsorban mesélt Young G Bécivel való házasságáról. Többek között azt is megosztotta a nézőkkel, hogy férjének teljes luxusban van része: Norina vasalt ruhával és meleg étellel várja haza nap mint nap szerelmét. A sztáranyuka élete legnehezebb időszakáról is mesélt, amikor azt hitte, nincs kiút.
Rendszeres egészségügyi problémák, hosszú órák a sürgősségin: Young G Béci és felesége a poklot járták meg. A rapper feleségénél méhnyakrákot állapítottak meg a terhessége alatt.
Kisbabát vártam és az elején sokat véreztem. Folyamatosan mentünk a sürgősségire, ott még nem látták, hogy mi van. Aztán kiderült, hogy méhnyakrákom van...
– a sztáranyuka ekkor egy dologra összpontosított, hogy kisbabája egészséges legyen és átvészeljék ezeket a fájdalommal teli heteket.
„Ez nálam egy túlélési ösztön volt, arról szólt, hogy élje túl a kisbaba. Én nem is foglalkoztam magammal” – mesélte a szívszorító sorokat Norina.
Norina és Béci szerencsére maguk mögött tudhatják azt a pokoli időszakot, mikor családjuk majdnem darabjaira hullott. A két szerelmes kapcsolatát többször is próbára tette a sors, ám a nehézségek ellenére kitartottak egymás mellett, azóta pedig közösen nevelik gyönyörű kislányukat, Rebekát.
Az egykori Való Világ sztár és felesége mindenben számíthatnak egymásra, legyen szó nehéz időkről vagy boldogságról. Kapcsolatuk az igazi mintaházasság példája.
Az édesanya ezért úgy gondolja, hogy egy hosszú nap után kijár egy kis kényeztetés a férjének, ezért mindig igyekszik a kedvében járni:
Hogyha ő hazajön este, miért ne szolgálhatnám ki? Finom kajával várom, mindig kivasalom a ruháit, mindig kirakom még az alsógatyáját is, az aznapi szettjét kivasalva
– mesélte Norina, majd nevetve hozzátette: „Lehet igen ez egy picit erős."
A rapper feleségét természetesen nem kell félteni, a podcast műsorban arra is kitért, hogy milyen őszinte személyiséggel rendelkezik. Ha valami nem tetszik neki, akkor nem rejti véka alá a véleményét.
Én egyébként őszinte vagyok, sokaknak ez lehet, hogy nem szimpatikus, de én mindig az emberek szemébe mondom azt, hogy igen vagy nem, szeretném-e vagy nem, vagy hogy nem vagy szimpi
– mesélte a sztáranyuka.
Kiegyensúlyozott és boldog kapcsolatuk ellenére VV Béci felesége egy dolgot nem tűr el, mégpedig a féltékenységet. Elmondása szerint mélyen felbosszantja, amikor azzal szembesül, hogy férjének a képeit más nők kedvelik a közösségi oldalakon. Ilyenkor csak egyet kérdez: „Normális ez a nő?”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.