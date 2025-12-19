Mi történt? Young G Béci kórházban kezdte a napját

A rapper mindenkit megijesztett Instagram-oldalára posztolt huszonnégy órán keresztül elérhető történetével. Young G Béci kórházban töltötte a napját.

Young G Béci kórházba került, megijesztette követőit (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci betegsége miatt ment kezelésre

A zenész a Borsnak nyilatkozott állapotáról. Szerencsére mint kiderült, csupán egy rutinvizsgálat miatt ment orvoshoz. Autoimmun betegsége miatt havonta kényszerül szűrővizsgálatokra.

Én folyamatosan ilyen csekkolásban vagyok. Nekem fontos, és van is oka annak, hogy most kardiológiára kellett mennem. Alapvetően nekem hat havonta tüdőgondozóba kell járnom, három havonta vérvételre és nyolc havonta készül egy EKG, szívultrahang és még sorolhatnám. Az autoimmun betegségem miatt fontos, hogy folyamatosan ellenőrizzenek

– nyilatkozta a sztár.

Young G Béci és felesége rendszeresen esnek át egészségügyi rutinvizsgálatokon, hogy meggyőződjenek arról, hogy minden rendben van-e.

Young G Béci és párja szerint legfontosabb az egészség (Fotó: Szabolcs László)

Egészségben-betegségben

Mi a feleségemmel amúgy is nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy évben többször, időközönként kivizsgáltassuk magunkat. Az egészség a legfontosabb számunkra. Őszintén szólva, én azt gondolom, hogy egyébként én valamilyen szinten hipochonder vagyok, de ez inkább az életvitelemből adódóan

– mesélte Béci.

Young G és felesége, Rácz-Mészáros Norina komolyan veszik az egymásnak tett házassági esküjüket, ugyanis jóban-rosszban, betegségben-egészségben kitartanak egymás mellett. Néhány éve Norina szenvedett súlyos betegségben, amelyből szerencsére sikeresen kilábalt, azonban Béci életét is régóta nehezíti egy ízületeit érintő fájdalmas betegség.

A Való Világ egykori szereplője hosszú évek óta szenved autoimmun betegségben, melynek hatására szörnyű fájdalmak kínozzák. Ízületi gyulladással és pikkelysömörrel küzd.

„Norina már akkor is nagyon keményen helyt állt: volt, hogy ő segített ki az ágyból, én pedig vécére is csak mankóval tudtam menni. Borzasztó fájdalom volt az ízületeimben, a lábamban, kezeimben" – nyilatkozta korábban Béci.