Marics Petit lecserélték? Döbbenetes, mivel vádolják az énekest

Bár Marics Peti a ValMar énekeseként szerzett országos ismertséget magának, azóta a Megasztár zsűritagjaként, és a Hogyan tudnék élni nélküled? Gáboraként bebizonyította, hogy nagyon is sokoldalú tehetség. Ráadásul a Demjén Ferenc dalokon alapuló filmből azóta egy színdarab is készült, amiben olykor szintén láthatjuk a zenészt, sőt most az eddig fiktív Kuplung zenekar is megelevenedett, olyannyira, hogy nemrég az első saját daluk is megjelent. Azonban a klipet látva akadt olyan, aki nem ismerte fel a ValMar sztárját, sőt egyenesen meggyőződése, hogy valójában valaki más ugrott be helyette.
A Hogyan tudnék élni nélküled? történetének középpontjában álló Kuplung zenekar akkora rajongótáborra tett szert, akárcsak maga a mozi. A nézők kampányolni kezdtek, hogy Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marcell a valóságban is alapítsák meg az együttest, és adjanak koncertet. Ez végül odáig vezetett, hogy a srácok már egy dupla arénás Kuplung koncertre készülnek, aminek apropójából megjelent az első közös daluk is, a Nyomod a gázt. Csakhogy, egy rajongó szerint valójában az egész csak átverés, és nem is Marics van a klipben.
Persze értjük, hogy egy ilyen fiatal sztárnak, mint Peti, rengeteg olyan rajongója van, aki szeretne rá hasonlítani, de valószínűleg az énekes egyikőjüket sem szerepeltetné egy klipben maga helyett. Mivel a zenész nemrég kicsit frissített a stílusán és új frizurával hódítja meg a tinilányok szívét, így akad, aki szerint már annyira nem hasonlít önmagára, hogy akár egy dublőrt is láthatnának a képernyőn.
Miért pont Marics Petit kell utánozni? Akkor már az igazi Marics Peti is lehetne helyette
– vetette fel egy ValMar rajongó az Ember Márk TikTok-oldalán látható videó alatt, amin bár többen is elképedtek, és jelezték: valóban ő van a Kuplung zenekar tagjai között, volt, aki ezzel egyetértett.
„Ez nem igaz! Marics Peti a ValMarban van, és más színű a haja, ez csak egy utánzat” – kötötte az ebet a karóhoz a kommentelő, így hiába győzködték a trió rajongói. Lehetséges, hogy még „az igazi Marics Peti” sem tudná ténylegesen bebizonyítani, hogy nincsenek bérelt hasonmásai. Az új hajszínt, na meg a Kuplung zenekar dalát is imádják a csajok.
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