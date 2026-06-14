Marics Petit lecserélték? Döbbenetes, mivel vádolják az énekest

Bár Marics Peti a ValMar énekeseként szerzett országos ismertséget magának, azóta a Megasztár zsűritagjaként, és a Hogyan tudnék élni nélküled? Gáboraként bebizonyította, hogy nagyon is sokoldalú tehetség. Ráadásul a Demjén Ferenc dalokon alapuló filmből azóta egy színdarab is készült, amiben olykor szintén láthatjuk a zenészt, sőt most az eddig fiktív Kuplung zenekar is megelevenedett, olyannyira, hogy nemrég az első saját daluk is megjelent. Azonban a klipet látva akadt olyan, aki nem ismerte fel a ValMar sztárját, sőt egyenesen meggyőződése, hogy valójában valaki más ugrott be helyette.

A Hogyan tudnék élni nélküled? forgatása óta Marics Peti teljesen megváltozott? Akad, aki szerint már nem is önmaga (Fotó: Bors)

A Hogyan tudnék élni nélküled? történetének középpontjában álló Kuplung zenekar akkora rajongótáborra tett szert, akárcsak maga a mozi. A nézők kampányolni kezdtek, hogy Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marcell a valóságban is alapítsák meg az együttest, és adjanak koncertet. Ez végül odáig vezetett, hogy a srácok már egy dupla arénás Kuplung koncertre készülnek, aminek apropójából megjelent az első közös daluk is, a Nyomod a gázt. Csakhogy, egy rajongó szerint valójában az egész csak átverés, és nem is Marics van a klipben.

Úgy tűnik, Marics Peti mostanában stílust váltott, a ValMar rajongói nem így szokták meg (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Marics Petinek dublőre van?

Persze értjük, hogy egy ilyen fiatal sztárnak, mint Peti, rengeteg olyan rajongója van, aki szeretne rá hasonlítani, de valószínűleg az énekes egyikőjüket sem szerepeltetné egy klipben maga helyett. Mivel a zenész nemrég kicsit frissített a stílusán és új frizurával hódítja meg a tinilányok szívét, így akad, aki szerint már annyira nem hasonlít önmagára, hogy akár egy dublőrt is láthatnának a képernyőn.

Miért pont Marics Petit kell utánozni? Akkor már az igazi Marics Peti is lehetne helyette

– vetette fel egy ValMar rajongó az Ember Márk TikTok-oldalán látható videó alatt, amin bár többen is elképedtek, és jelezték: valóban ő van a Kuplung zenekar tagjai között, volt, aki ezzel egyetértett.

„Ez nem igaz! Marics Peti a ValMarban van, és más színű a haja, ez csak egy utánzat” – kötötte az ebet a karóhoz a kommentelő, így hiába győzködték a trió rajongói. Lehetséges, hogy még „az igazi Marics Peti” sem tudná ténylegesen bebizonyítani, hogy nincsenek bérelt hasonmásai. Az új hajszínt, na meg a Kuplung zenekar dalát is imádják a csajok.