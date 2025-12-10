Szex, pia, drog és tárgyiasított nők – Felháborodtak a rajongók a VALMAR új zenéjén

A VALMAR legújabb zeneszáma, a Brazil fánk november végén jelent meg a zenei portálokon. A megszokott bulis hangulatú, vidám zenéiktől eltérően az új daluk tele van erotikus szóhasználatokkal, piálással, nőkkel és kábítószerre tett utalással, amely több rajongóból is ellenérzést váltott ki.
Marics Peti és Valkusz Milán ezúttal ismét összeállt zenész barátaikkal, Pető Búnóval és Kkevinnel.
Közös zenéjük már 617 ezer megtekintésnél jár a YouTube-on, ám az alkotók nem feltétlenül azt a fogadtatást kapták szerzeményükkel, amit szerettek volna.
"Hozzad a piát, mert a gádzsit itatom
Siralmas a helyzet, ezt most én se vitatom
Ha ide ér a gádzsi, akkor egyből kiny**om
Ide jön a barátnője, őt is beadom" – kezdődik a szöveg, amely már önmagában felháborította a rajongókat.
Van még koksz? Ja, told azt is! Kirakod a ciciket az bombasztik
– énekli a sorokat Pető Brúnó.
A legnyersebben azonban KKevin fogalmaz a dalban:
"Mocskos g*ci vagyok, szeretitek…"
A kommentszekció azonnal megtelt kritikákkal, sokan kijelentették, hogy nem engednék a saját gyermeküknek, hogy a zenéiket hallgassák, vagy a koncertjükön részt vegyenek.
"Elég durva hogy ilyen igénytelen zenékre vannak hallgatók" – írta egy egykori rajongó.
"Remélem a Burger King és a Coca Cola is elgondolkodik. Én a helyükben tuti átnézném a szponzor szerződéseket. Gratulálok a stábnak is, hogy ehhez a nevüket adták."
"Szeretném megjegyezni, a Valmar közönsége javarészt 16 év vagy az alatti. A gádzsikat itatni meg kiny*lni nem igazán tűnik barátinak. Főleg, hogy tizenévesek hallgatják. Az egész szám egy hulladék. Konkrétan degradálja a nőket, szexuális tárgyként aposztrofálja. És ezt még súlyosbítja a felvevő közönség életkora is" – érkezett egy dühös komment.
Azt hittem Ti tisztelitek a nőket, és nem csak használati cikk-ként azonosítjátok a nemet. Kkevin eddig se volt jobb, de hogy a Valmar is ezt a szintet hozza... csalódás
– a majd ezer hozzászólás közül az összes egyetért abban, hogy ezzel bizony elképesztően mellé lőttek a fiúk, többen is kijelentették, hogy fájdalmas volt olvasni a sorokat és ezután nem tudják hallgatni a zenéiket.
