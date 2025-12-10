Szex, pia, drog és tárgyiasított nők – Felháborodtak a rajongók a VALMAR új zenéjén

A VALMAR legújabb zeneszáma, a Brazil fánk november végén jelent meg a zenei portálokon. A megszokott bulis hangulatú, vidám zenéiktől eltérően az új daluk tele van erotikus szóhasználatokkal, piálással, nőkkel és kábítószerre tett utalással, amely több rajongóból is ellenérzést váltott ki.

Undorítónak nevezik a VALMAR legújabb zenéjét a rajongók (Fotó: Adam Bertalan)

Tárgyként kezelik a nőket Marics Petiék a rajongók szerint

Marics Peti és Valkusz Milán ezúttal ismét összeállt zenész barátaikkal, Pető Búnóval és Kkevinnel.

Közös zenéjük már 617 ezer megtekintésnél jár a YouTube-on, ám az alkotók nem feltétlenül azt a fogadtatást kapták szerzeményükkel, amit szerettek volna.

"Hozzad a piát, mert a gádzsit itatom

Siralmas a helyzet, ezt most én se vitatom

Ha ide ér a gádzsi, akkor egyből kiny**om

Ide jön a barátnője, őt is beadom" – kezdődik a szöveg, amely már önmagában felháborította a rajongókat.

Van még koksz? Ja, told azt is! Kirakod a ciciket az bombasztik

– énekli a sorokat Pető Brúnó.

A legnyersebben azonban KKevin fogalmaz a dalban:

"Mocskos g*ci vagyok, szeretitek…"

Legalpáribb zeneszövegükkel érkezett a VALMAR, KKevin és Pető Brúnó

A kommentszekció azonnal megtelt kritikákkal, sokan kijelentették, hogy nem engednék a saját gyermeküknek, hogy a zenéiket hallgassák, vagy a koncertjükön részt vegyenek.

"Elég durva hogy ilyen igénytelen zenékre vannak hallgatók" – írta egy egykori rajongó.

"Remélem a Burger King és a Coca Cola is elgondolkodik. Én a helyükben tuti átnézném a szponzor szerződéseket. Gratulálok a stábnak is, hogy ehhez a nevüket adták."

"Szeretném megjegyezni, a Valmar közönsége javarészt 16 év vagy az alatti. A gádzsikat itatni meg kiny*lni nem igazán tűnik barátinak. Főleg, hogy tizenévesek hallgatják. Az egész szám egy hulladék. Konkrétan degradálja a nőket, szexuális tárgyként aposztrofálja. És ezt még súlyosbítja a felvevő közönség életkora is" – érkezett egy dühös komment.

Azt hittem Ti tisztelitek a nőket, és nem csak használati cikk-ként azonosítjátok a nemet. Kkevin eddig se volt jobb, de hogy a Valmar is ezt a szintet hozza... csalódás

– a majd ezer hozzászólás közül az összes egyetért abban, hogy ezzel bizony elképesztően mellé lőttek a fiúk, többen is kijelentették, hogy fájdalmas volt olvasni a sorokat és ezután nem tudják hallgatni a zenéiket.