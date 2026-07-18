ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Frigyes névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

T. Danny alaposan odaszúrt a kommentelőknek: Exkluzív interjúban tálalt ki a Megasztár mestere

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors T. Danny
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 18. 10:00
MegasztárTV2
Már a forgatások alatt kapja az ívet a Megasztár új mestere. A fanyalgóknak keményen odaszúró T. Danny exkluzív interjúnkban vágott vissza a kritikusoknak, és karrierterveiről is vallott.
Bors
A szerző cikkei

Teljesen új időszámítás kezdődik a Megasztárban. A vadonatúj évadban a csatorna zömében a fiatal generáció kedvenceire bízza a döntést, Marics Peti, Herceg Erika és Puskás-Dallos Bogi mellett Telegdy Dániel, vagyis T. Danny is helyet kap a zsűriben. A rapper jelenléte persze azonnal beindította a fotelkritikusokat, de Danit láthatóan egyáltalán nem feszélyezi a hirtelen jött felelősség vagy a netezők elvárásai. A stúdió folyosóján kaptuk el egy beszélgetésre a forgatási szünetben, ahol kiderült, hogy nemcsak a tehetségkutatóra, de a neten kapott pofonokra és a jövőbeli, terveire is hihetetlen tudatossággal tekint.

T. Danny reagált a kommentelőknek.
T. Danny Megasztáros zsűriként bizonyíthat majd hétről hétre a TV2 képernyőjén (Fotó: Bors)

T. Danny nem kertelt: Nem hatja meg a fotelből okoskodók véleménye

Dani az évek alatt megtanulta teljesen kizárni a külvilág zaját. Pontosan tudja, hogy a Megasztár miatt most még több szem szegeződik rá, és a kéretlen kritikák száma is megduplázódik a közösségi oldalakon. Amikor a netes trollokról és a folyamatos bírálatokról kérdeztük, rendkívül éretten reagált. Szerinte a mentális erő nem egy vele született kiváltság, hanem egy kőkeményen elsajátítható lecke, amit mindenkinek meg kellene tanulnia, aki kiáll a nyilvánosság elé.

Idő volt, míg beletanultam, de viszonylag egész hamar helyre tudtam tenni magamban a dolgokat. Ennyi év után már abszolút a helyén kezelem, ez egy tanulható adottság. Vannak szenzitívebb emberek, annak is biztosan van egy lelki oka, hogy annyira érdekli, hogy egyesek mit gondolnak róla

– fejtette ki.

Zenészből színész? Álmok a láthatáron

T. Danny másról is mesélt a Borsnak. A zeneipar csúcsának meghódítása után úgy tűnik, egy másik kreatív kihívás kezdte el izgatni a fantáziáját. Bár a műsorban most zenei mesterként ül a kamerák előtt, a színészettel is nagy tervei vannak: „Mindig vannak új vágyaim, álmaim. A zene az életem, de nagyon megtetszett az utóbbi időben a filmszakma és a színészkedés. Bízom benne, hogy a jövőben tudom még gyakorolni. Nemcsak játszom ilyenkor, hanem kicsit azzá válok, amit a szerepem megkíván, testhezálló feladat ez számomra” – árulta el.

Ez a fajta átalakuló képesség és mély beleélés talán a versenyzők értékelésekor is jól jön majd a műsorban. Egy azonban bizonyos, akár a filmvásznon, akár a tehetségkutató sokat látott székeiben bizonyít, T. Danny-t nem fogják megállítani a rosszakarók. Ő megy előre a saját útján, a fanyalgóknak pedig marad a tehetetlen kommentelés.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu