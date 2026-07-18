T. Danny alaposan odaszúrt a kommentelőknek: Exkluzív interjúban tálalt ki a Megasztár mestere

Teljesen új időszámítás kezdődik a Megasztárban. A vadonatúj évadban a csatorna zömében a fiatal generáció kedvenceire bízza a döntést, Marics Peti, Herceg Erika és Puskás-Dallos Bogi mellett Telegdy Dániel, vagyis T. Danny is helyet kap a zsűriben. A rapper jelenléte persze azonnal beindította a fotelkritikusokat, de Danit láthatóan egyáltalán nem feszélyezi a hirtelen jött felelősség vagy a netezők elvárásai. A stúdió folyosóján kaptuk el egy beszélgetésre a forgatási szünetben, ahol kiderült, hogy nemcsak a tehetségkutatóra, de a neten kapott pofonokra és a jövőbeli, terveire is hihetetlen tudatossággal tekint.

T. Danny Megasztáros zsűriként bizonyíthat majd hétről hétre a TV2 képernyőjén (Fotó: Bors)

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Dani az évek alatt megtanulta teljesen kizárni a külvilág zaját. Pontosan tudja, hogy a Megasztár miatt most még több szem szegeződik rá, és a kéretlen kritikák száma is megduplázódik a közösségi oldalakon. Amikor a netes trollokról és a folyamatos bírálatokról kérdeztük, rendkívül éretten reagált. Szerinte a mentális erő nem egy vele született kiváltság, hanem egy kőkeményen elsajátítható lecke, amit mindenkinek meg kellene tanulnia, aki kiáll a nyilvánosság elé.

Idő volt, míg beletanultam, de viszonylag egész hamar helyre tudtam tenni magamban a dolgokat. Ennyi év után már abszolút a helyén kezelem, ez egy tanulható adottság. Vannak szenzitívebb emberek, annak is biztosan van egy lelki oka, hogy annyira érdekli, hogy egyesek mit gondolnak róla

– fejtette ki.

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T. Danny másról is mesélt a Borsnak. A zeneipar csúcsának meghódítása után úgy tűnik, egy másik kreatív kihívás kezdte el izgatni a fantáziáját. Bár a műsorban most zenei mesterként ül a kamerák előtt, a színészettel is nagy tervei vannak: „Mindig vannak új vágyaim, álmaim. A zene az életem, de nagyon megtetszett az utóbbi időben a filmszakma és a színészkedés. Bízom benne, hogy a jövőben tudom még gyakorolni. Nemcsak játszom ilyenkor, hanem kicsit azzá válok, amit a szerepem megkíván, testhezálló feladat ez számomra” – árulta el.