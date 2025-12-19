Nem semmi! Erre fizetett ki 600 ezret Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázs reggeli rádióműsorában, a Hogy vagy, magyar? rovatban rendszeresen előfordul, hogy a műsorvezetők véletlenszerű telefonszámokat hívnak fel. A néhány perces beszélgetések sokszor váratlan élethelyzeteket hoznak felszínre. Legutóbb egy idős hölgy története hatotta meg a rádiósokat és a hallgatókat is.
Több telefonszámra is rácsörögtek a Balázsék műsorvezetői. Aztán egyszer csak a vonal túlsó végén egy Erzsébet nevű hölgy jelentkezett, aki elmondta, hogy bár egészségügyi problémákkal küzd, kap segítséget, és bizakodó. Arra a kérdésre, hogy egyedül él-e, így válaszolt:
Van egy rokkant, sérült fiam. Otthonban van, de karácsonykor hazahozom, és az egész ünnepi hetet együtt töltjük
– mesélte Erzsébet.
Amikor Balázsék arról érdeklődtek, van-e bármi, amire igazán vágyik, hosszú ideig hallgatott. „Nem nagyon tudok mit mondani, igazából csak egészséget szeretnék” – fogalmazott nehezen. A műsorvezetők azonban nem engedték el a témát, és újra rákérdeztek, tudnak-e valamiben segíteni. Ekkor Erzsébet vonakodva elárulta, mi jelenti most neki a legnagyobb problémát.
Képzeljétek el, 622 ezer forintos gázszámlát kaptam. Azt mondták, túlléptem az éves fogyasztást. Egész évben átalányt fizettem, és még így is ekkora összeget kellene befizetnem
– mondta elcsukló hangon a hallgató.
Sebestyén Balázs a történet hallatán nem habozott és rögtön jelezte, hogy szeretnének segíteni, nem is akárhogy.
Azt tudjuk felajánlani, hogy ez az összeg pár napon belül a rendelkezésedre áll. Elutaljuk, megbeszéljük a részleteket. Ez lenne a mi kis ajándékunk Erzsébetnek, úgyhogy holnap ez már csak egy múltbéli dolog lesz
– mondta a már DJ Otivá avanzsálódott műsorvezető.
Erzsébet szinte sírva köszönte meg a felajánlást.
A jóisten segítsen benneteket, és nagyon szépen köszönöm
– mondta meghatódva. Balázs hangsúlyozta, hogy a hívás teljesen véletlenszerű volt, valószínűleg pontosan így kellett alakulnia. „A jóisten így akarta, hogy találkozzunk. Teljesen random telefonálunk, nem tudtuk, hogy Erzsébet lesz a másik oldalon” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az ügyintézés azonnal megkezdődik. „Adás után felhívjuk Erzsébetet, mindent elrendezünk, emiatt nem kell aggódnod” – mondta Balázs.
A műsorvezetők ráadásul azt is megígérték, hogy szakemberrel átnézetik a fűtési rendszert. „Megnézetjük, nincs-e műszaki probléma, keresünk egy szerelőt” – tették hozzá, amit Erzsébet újabb könnyekkel fogadott. A rádiósok rengetegszer okoztak nevetős perceket a hallgatóknak, most viszont biztosak lehetünk benne, hogy a történet hallatán a zsebkendők sem maradtak szárazon, abban pedig biztosak lehetünk, hogy Erzsébetnek még boldogabb karácsonya lehet.
