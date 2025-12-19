Nem semmi! Erre fizetett ki 600 ezret Sebestyén Balázs

Sebestyén Balázs reggeli rádióműsorában, a Hogy vagy, magyar? rovatban rendszeresen előfordul, hogy a műsorvezetők véletlenszerű telefonszámokat hívnak fel. A néhány perces beszélgetések sokszor váratlan élethelyzeteket hoznak felszínre. Legutóbb egy idős hölgy története hatotta meg a rádiósokat és a hallgatókat is.

Sebestyén Balázs jószívűségéről tett tanúbizonyságot (Fotó: Markovics Gábor)

Sebestyén Balázs és Erzsébet története

Több telefonszámra is rácsörögtek a Balázsék műsorvezetői. Aztán egyszer csak a vonal túlsó végén egy Erzsébet nevű hölgy jelentkezett, aki elmondta, hogy bár egészségügyi problémákkal küzd, kap segítséget, és bizakodó. Arra a kérdésre, hogy egyedül él-e, így válaszolt:

Van egy rokkant, sérült fiam. Otthonban van, de karácsonykor hazahozom, és az egész ünnepi hetet együtt töltjük

– mesélte Erzsébet.

Amikor Balázsék arról érdeklődtek, van-e bármi, amire igazán vágyik, hosszú ideig hallgatott. „Nem nagyon tudok mit mondani, igazából csak egészséget szeretnék” – fogalmazott nehezen. A műsorvezetők azonban nem engedték el a témát, és újra rákérdeztek, tudnak-e valamiben segíteni. Ekkor Erzsébet vonakodva elárulta, mi jelenti most neki a legnagyobb problémát.

Képzeljétek el, 622 ezer forintos gázszámlát kaptam. Azt mondták, túlléptem az éves fogyasztást. Egész évben átalányt fizettem, és még így is ekkora összeget kellene befizetnem

– mondta elcsukló hangon a hallgató.

Sebestyén Balázs kifizeti?

Sebestyén Balázs a történet hallatán nem habozott és rögtön jelezte, hogy szeretnének segíteni, nem is akárhogy.

Azt tudjuk felajánlani, hogy ez az összeg pár napon belül a rendelkezésedre áll. Elutaljuk, megbeszéljük a részleteket. Ez lenne a mi kis ajándékunk Erzsébetnek, úgyhogy holnap ez már csak egy múltbéli dolog lesz

– mondta a már DJ Otivá avanzsálódott műsorvezető.

Balázsék, vagyis Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Ráskó Eszter boldoggá tették egy hallgató karácsonyát (Fotó: archív)

Erzsébet szinte sírva köszönte meg a felajánlást.

A jóisten segítsen benneteket, és nagyon szépen köszönöm

– mondta meghatódva. Balázs hangsúlyozta, hogy a hívás teljesen véletlenszerű volt, valószínűleg pontosan így kellett alakulnia. „A jóisten így akarta, hogy találkozzunk. Teljesen random telefonálunk, nem tudtuk, hogy Erzsébet lesz a másik oldalon” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az ügyintézés azonnal megkezdődik. „Adás után felhívjuk Erzsébetet, mindent elrendezünk, emiatt nem kell aggódnod” – mondta Balázs.