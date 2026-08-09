Erre figyelj a Szigeten: így kerülheted el a hőgutát a kánikulában

Akár egy többnapos fesztiválra, például a Szigetre látogatsz, akár egy kisebb zenei rendezvényen bulizol, a nagy melegben különösen fontos, hogy odafigyelj a szervezeted jelzéseire. Néhány egyszerű óvintézkedéssel sokat tehetsz azért, hogy elkerüld a hőség okozta rosszullétet, és gondtalanul élvezhesd a koncerteket. Az Origo összegyűjtötte a legfontosabb tippeket, amelyek segíthetnek felfrissülni a kánikulában.

Sziget 2026: így éld túl a brutális hőséget a fesztiválon

Fotó: Gáll Regina / Bors

A kánikulában jelentősen nő a kiszáradás és a hőguta veszélye a fesztiválokon.

A rendszeres folyadékpótlás és a megfelelő öltözet sokat segíthet a rosszullét megelőzésében.

Árnyékban vagy hűvös helyen érdemes időnként pihenőt tartani a nagy melegben.

Összegyűjtöttük a leghasznosabb tippeket, hogy biztonságosan élvezhesd a Sziget Fesztivált.

Sziget 2026: így éld túl a brutális hőséget a Sziget Fesztiválon

A fesztiválozók gyakran hosszú órákon át állnak a tűző napon, hogy jó helyről láthassák kedvenc előadóikat. Közben sokan megfeledkeznek a megfelelő folyadékbevitelről, miközben a tánc, az ugrálás és az alkoholfogyasztás tovább terheli a szervezetet. Mindez jelentősen növelheti a kiszáradás és a hőség okozta rosszullét kockázatát, ezért érdemes előre felkészülni.

A hidratálás legyen az első

A legfontosabb szabály, hogy rendszeresen igyál vizet, akkor is, ha éppen nem érzed magad szomjasnak. A nyári melegben a szervezet folyamatosan folyadékot veszít, amit pótolni kell. Az alkohol és a koffeintartalmú italok ráadásul fokozhatják a folyadékvesztést, ezért jó ötlet minden elfogyasztott sör, koktél vagy kávé mellé egy pohár vizet is meginni. Ezzel könnyebben fenntarthatod a megfelelő hidratáltságot, és kisebb eséllyel lesz rosszullét a fesztiválon.

Ne indulj útnak megfelelő felszerelés nélkül

A nyári fesztiválokon sokat számít néhány egyszerű kiegészítő. Egy világos sapka vagy kalap, UV-szűrős napszemüveg, magas faktorszámú naptej, valamint egy kézi ventilátor vagy vízpermetező palack segíthet elviselhetőbbé tenni a hőséget. Amikor csak teheted, keress árnyékos helyet, vagy pihenj egy légkondicionált sátorban, épületben, hogy a szervezetednek legyen ideje lehűlni. Mivel a legnépszerűbb koncertek jellemzően a késő délutáni és esti órákban kezdődnek, érdemes a déli forróságban tudatosan spórolni az energiáddal.