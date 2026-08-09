Erre figyelj a Szigeten: így kerülheted el a hőgutát a kánikulában

Akár egy többnapos fesztiválra, például a Szigetre látogatsz, akár egy kisebb zenei rendezvényen bulizol, a nagy melegben különösen fontos, hogy odafigyelj a szervezeted jelzéseire. Néhány egyszerű óvintézkedéssel sokat tehetsz azért, hogy elkerüld a hőség okozta rosszullétet, és gondtalanul élvezhesd a koncerteket. Az Origo összegyűjtötte a legfontosabb tippeket, amelyek segíthetnek felfrissülni a kánikulában.
A fesztiválozók gyakran hosszú órákon át állnak a tűző napon, hogy jó helyről láthassák kedvenc előadóikat. Közben sokan megfeledkeznek a megfelelő folyadékbevitelről, miközben a tánc, az ugrálás és az alkoholfogyasztás tovább terheli a szervezetet. Mindez jelentősen növelheti a kiszáradás és a hőség okozta rosszullét kockázatát, ezért érdemes előre felkészülni.
A legfontosabb szabály, hogy rendszeresen igyál vizet, akkor is, ha éppen nem érzed magad szomjasnak. A nyári melegben a szervezet folyamatosan folyadékot veszít, amit pótolni kell. Az alkohol és a koffeintartalmú italok ráadásul fokozhatják a folyadékvesztést, ezért jó ötlet minden elfogyasztott sör, koktél vagy kávé mellé egy pohár vizet is meginni. Ezzel könnyebben fenntarthatod a megfelelő hidratáltságot, és kisebb eséllyel lesz rosszullét a fesztiválon.
A nyári fesztiválokon sokat számít néhány egyszerű kiegészítő. Egy világos sapka vagy kalap, UV-szűrős napszemüveg, magas faktorszámú naptej, valamint egy kézi ventilátor vagy vízpermetező palack segíthet elviselhetőbbé tenni a hőséget. Amikor csak teheted, keress árnyékos helyet, vagy pihenj egy légkondicionált sátorban, épületben, hogy a szervezetednek legyen ideje lehűlni. Mivel a legnépszerűbb koncertek jellemzően a késő délutáni és esti órákban kezdődnek, érdemes a déli forróságban tudatosan spórolni az energiáddal.
A hőség okozta rosszullét első tünetei közé tartozhat a fejfájás, a szédülés, a hányinger vagy a szokatlan fáradtság. Ha ezeket tapasztalod, mielőbb menj hűvösebb helyre, igyál elegendő vizet, és próbáld lehűteni magad. Ha az állapotod nem javul, fordulj a fesztivál egészségügyi szolgálatához. A nagyobb rendezvényeken elsősegélypontok működnek, emellett sok helyszínen párakapuk, ivóvízvételi pontok és klimatizált pihenőhelyek is segítik a látogatók felfrissülését.
A kánikula ellen nem csak légkondicionálóval lehet védekezni. Egy hideg vízbe mártott kendő vagy kisebb törölköző gyors felfrissülést adhat, ha a homlokodra, a tarkódra vagy a csuklódra teszed, hiszen ezeken a testrészeken gyorsabban érvényesül a hűsítő hatás. Indulás előtt az is jó megoldás lehet, ha lefagyasztasz egy palack vizet: amíg felolvad, hűtheted vele magad, később pedig meg is ihatod. Érdemes előre tájékozódni a fesztivál szabályzatáról is, mert egyes rendezvényekre saját, kisebb vizes palack is bevihető.
Az öltözet sem mindegy a nyári hőségben. A világos színű, könnyű és jól szellőző ruhák kevésbé melegszenek fel a napon, ezért kényelmesebbek lehetnek egész napos fesztiválozás során. Ha teheted, a sötét ruhadarabok helyett válassz világosabb szetteket, így könnyebben átvészelheted a legforróbb órákat – írja cikkében az Origo.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.