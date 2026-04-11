Megható pillanat: Korda György a legfiatalabb rajongójának, Kárász Róbert kislányának szerenádozott

Kárász Róbert híresen jó barátságot ápol Korda György és Balázs Klári kettősével. Nem csoda, hogy a szerkesztő-műsorvezető, a Duna Médiaszolgáltató kreatív igazgatója is részt vett a Korda házaspár szobrát felavató ünnepségen a héten a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ráadásul felesége, Barbara, és öt hónapos kislányuk, Lelle is vele tartott.

Korda Györgyék jó barátok Kárász Róberttel

„Fantasztikus előadónak gondoltam őket, már gyerekkoromban is hallgattuk őket otthon a szüleim bakelitlemezein. Gyurit és Klárit nagyon régóta ismerem személyesen is, ennek szakmai az oka: újságíróként ismertem meg őket. Ők is ezt mondják, hogy a legjobb műsort mi csináltuk velük: a Kordáék a Föld körül című dokumentumsorozatot, ami során tizenkét fantasztikus helyszínt utaztunk be” – idézte fel.

„Ez a barátság jó 15-20 éve tart. Életünk legfontosabb eseményein is ott vagyunk. Nagyon büszkék vagyunk rá a feleségemmel, Barbarával, hogy tavaly májusban az esküvőnkön ők voltak a sztárfellépők. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a barátság fenn is maradjon” – ismerte el a családapa, aki tovább méltatta a több évtizede ismert és elismert énekes párt.

Esetükben olyan házaspárról beszélünk, akik nemcsak a szakmai múltjuk miatt érdemel elismerést, hanem azért is, mert egy ilyen viszontagságos pályán, mint amilyen az előadói, ők együtt maradtak. És aki picit is ismeri őket, pontosan tudja, hogy olyan mély és határtalan elfogadással és szerelemmel viseltetnek egymás iránt, ami a mai világban nagyon ritka.

Kárász Róbert abszolút megérdemeltnek tartja, hogy Balázs Klári és Korda György szobrot kapott a reptéren. Azt is elárulta, ők maguk is sokszor hallgatják az örökzöld slágereiket.

„Külön lejátszási listánk van a dalaikból, a gyerekeim is szeretik: nekem két nagylányom van, a feleségemnek pedig két kisebb fia, és persze a közös kislányunk, Lelle is szereti. A másik ilyen előadó még, akit gyakran hallgatunk: Demjén Ferenc” – hangsúlyozta.