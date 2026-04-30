Sziget: Ezt gondolja Korda György és Balázs Klári a visszatérésükről

A nulladik nap sem marad buli nélkül a Sziget Fesztiválon, mivel több sztárfellépővel készül a vezetőség. Az idei nyáron nem csupán külföldi, de nevesebb magyar előadók is szerepelni fognak a fellépők között. Köztük Korda Györgyék is, akik a nulladik napi after bulin táncoltatják meg az embereket. Lapunk megkeresésére Balázs Klári elárulta, hogy nagy volt az öröm, amikor megkereste őket a fesztivál igazgatósága.

Korda Györgyék nyitják majd meg a Sziget 2026 nulladik napjának after buliját (Fotó: Vajda János)

Nagy bejelentést tett a Sziget vezetősége

Magyarország legnagyobb fesztiváljának tulajdonosa a mai sajtótájékoztatón árulta el, hogy a korábbiakkal ellentétben most nulladik nappal érkezik a Sziget. Emellett pedig új szlogenje is lesz a nyitó napnak. „Kell egy nap együttlét” – fedte fel az idei fesztivál mondatát a Sziget igazgatósága. Illetve azt is kiemelte, hogy a vezetőségi váltás után most inkább a magyar előadók és a régebbi sztárok lesznek a reflektorfényben.

Pár fellépő nevére is fény derült, akik a nulladik napon állnak majd színpadra a fesztiválon. Ilyen volt a Morcheeba, a Faithless és Goran Bregovic neve is. A nagyszínpad mellett pedig egy after buli is lesz a késői órákban, ahol Korda György és Balázs Klári már biztosan ott lesz. Klárika a Borsnak szólalt meg először a felkérés után. „Minden nagyképűség nélkül mondhatom, hogy mi léptünk fel a legtöbbször a hazai fesztiválokon, így nyilván nagy öröm volt, hogy ismét felkértek minket, hogy idén is legyünk ott a Szigeten” – mondta lapunknak Balázs Klári.

Korda György és Balázs Klári ismét ott lesz a Sziget Fesztiválon (Fotó: Szabolcs László)

Nagy a boldogság Korda Györgyéknél

Korda György felesége, Klárika lapunk megkeresésére elárulta, hogy mi volt az első reakciójuk, amikor megkapták a felkérést.

Kicsit fájt a szívünk, amikor leginkább külföldi előadókat hívtak meg, mivel Magyarországon élünk és ez egy magyar fesztivál. Fél szemmel mindig követtük, hogy ki érkezik, de leginkább a külföldieket tudtuk csak figyelni. Most viszont megkeresett minket a vezetőség, akik meghívtak minket, mi pedig a legnagyobb örömmel mondtunk igent

– mondta lapunknak a bejelentés után Balázs Klári.

Ám a szokásos fellépésük helyett most nem csak ketten érkeznek, mivel úgy érzik, hogy változik az idő és nekik is változniuk kell vele. „Zenekarral érkezünk majd, fúvós lányokkal, akik vokálozni is fognak és vizuál is lesz. Korábban is nagy tömeg volt a fellépéseinken, ami mindig óriási öröm nekünk, ezért sem gondolkodtunk sokáig a döntésen” – jelentette ki Klárika.