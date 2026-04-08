BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Ezt látnod kell! Leleplezték Korda György és Balázs Klári szobrát a reptéren: „Ez azt jelenti, marad belőlünk...”

Korda György
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 16:40
Budapesti Liszt Ferenc RepülőtérenszoborBalázs Klári
Előadó ilyet nem gyakran tapasztal életében! Szobrot állítottak Korda Györgyről és Balázs Kláriról.
mkb
A szerző cikkei

Elképesztő pillanat! Korda György és Balázs Klári hihetetlen elismerésben részesült: leleplezték a róluk készült szobrot a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren! Korda György csaknem hetven éve meghatározó alakja a hazai zenei palettának, ebben pedig több mint negyven éve már házastársaként is párja Balázs Klári. Munkájuk gyümölcse sokszorosan beérett már, most pedig talán az egyik legfontosabb megtiszteltetés érte őket.

 Korda György Reptér című száma miatt nem véletlen a helyválasztás sem, Klárikával Ferihegyen kapnak helyet (Fotó: Szabolcs László / MW)

Balázs Klári és Korda György szobra végre elkészült!

Április 8-án kora délután a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren felavatták a Korda házaspár domborművét. A helyszín nem véletlen, hiszen megannyi örökzöld slágerük közül S. Nagy István szerzeménye, a Reptér szólt a leghangosabban az elmúlt években.

Korda György még az avató előtt a Borsnak így fogalmazott: 

Olyasmiben lesz részünk, amiben nem sokaknak! Szobrot avatnak rólunk a reptéren! Ez talán az első eset, hogy élő előadónak állítsanak szobrot. Nagyon boldogok vagyunk, nap mint nap megtapasztaljuk a közönség szeretetét. Tavaly hetven fellépésünk volt! Az egy-másfél órás koncerteket gond nélkül bírom, de bajban lennék, ha négy-ötszáz métert le kéne futnom. Erre mondjuk szerencsére már nem kérnek meg

viccelődött még korábban. Most pedig a régóta várt, rangos eseményen Nagy Márton méltatta hazánk légi kapujaként és büszkeségeként számon tartott repteret. A nemzetgazdasági miniszter felidézte az új terminál alapkövének elhelyezését is, amin Orbán Viktor és a Korda házaspár is részt vett - mi több, az utóbbi páros Reptér című dala szólt az eseményen. Ezután Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs vezetője vette át a szót, aki elmondta, két éve tervezték, hogy emléket állítsanak a dalnak és a Korda házaspárnak.

A házaspár ikonikus slágere nemcsak a reptér himnusza lett, egy országé (Szabolcs László / MW)

Meghatódott a legendás páros az elismeréstől 

Balázs Klári is mikrofont ragadott és felidézte, mikor megkapták a domborműavatás dátumát, rögtön eszükbe jutottak a zeneszerzőik, szövegíróik, akik közül anno egyikük azt írta: "a nevünket együtt tudja majd a világ." Klári hozzáfűzte: „Ez így is lesz ennek a műalkotásnak hála. Az életben ennél nagyobb kitüntetés már nem érhet minket, hálásan köszönjük mindenkinek, aki dolgozott ezen. Szeretjük a közönséget, az embereket.” 

Ezután Korda György vette át a szót, aki meghatódva elmondta:

Napok óta sok minden forog az agyamban, mit mondhatnék, csak azt hogy: köszönöm, köszönöm. Valakinek meg kéne csípni, hogy tudjam, ez a valóság.  Ez a dombormű azt jelenti, marad belőlünk... Kicsit viccesebbre fordítva a szót, az eredeti terv az volt, hogy padon ülve ábrázolnak minket, de azt mondták a franciák, hogy az sok helyet foglalna: tegyük fel a falra. A falon még mindig jobb, mint a falban.

Korda György Reptér dalszövege szinte eggyé vált a légi kikötőnkkel (Szabolcs László / MW)

Szeretteik és pályatársaik is a Korda házaspárral ünnepeltek

A szoboravatón népes tömeg gyűlt össze, szeretteik, pályatársaik tették tiszteletüket, köztük jó barátjuk, Csongrádi Kata énekesnő és Király Viktor, valamint édesapja is. De megjelent az eseményen Kárász Róbert felesége és 5 hónapos kislánya társaságában. 

Király Viktor édesapjával érkezett az átadóra (Szabolcs László / MW)

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu