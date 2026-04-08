Ezt látnod kell! Leleplezték Korda György és Balázs Klári szobrát a reptéren: „Ez azt jelenti, marad belőlünk...”

Elképesztő pillanat! Korda György és Balázs Klári hihetetlen elismerésben részesült: leleplezték a róluk készült szobrot a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren! Korda György csaknem hetven éve meghatározó alakja a hazai zenei palettának, ebben pedig több mint negyven éve már házastársaként is párja Balázs Klári. Munkájuk gyümölcse sokszorosan beérett már, most pedig talán az egyik legfontosabb megtiszteltetés érte őket.
Április 8-án kora délután a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren felavatták a Korda házaspár domborművét. A helyszín nem véletlen, hiszen megannyi örökzöld slágerük közül S. Nagy István szerzeménye, a Reptér szólt a leghangosabban az elmúlt években.
Korda György még az avató előtt a Borsnak így fogalmazott:
Olyasmiben lesz részünk, amiben nem sokaknak! Szobrot avatnak rólunk a reptéren! Ez talán az első eset, hogy élő előadónak állítsanak szobrot. Nagyon boldogok vagyunk, nap mint nap megtapasztaljuk a közönség szeretetét. Tavaly hetven fellépésünk volt! Az egy-másfél órás koncerteket gond nélkül bírom, de bajban lennék, ha négy-ötszáz métert le kéne futnom. Erre mondjuk szerencsére már nem kérnek meg
– viccelődött még korábban. Most pedig a régóta várt, rangos eseményen Nagy Márton méltatta hazánk légi kapujaként és büszkeségeként számon tartott repteret. A nemzetgazdasági miniszter felidézte az új terminál alapkövének elhelyezését is, amin Orbán Viktor és a Korda házaspár is részt vett - mi több, az utóbbi páros Reptér című dala szólt az eseményen. Ezután Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs vezetője vette át a szót, aki elmondta, két éve tervezték, hogy emléket állítsanak a dalnak és a Korda házaspárnak.
Balázs Klári is mikrofont ragadott és felidézte, mikor megkapták a domborműavatás dátumát, rögtön eszükbe jutottak a zeneszerzőik, szövegíróik, akik közül anno egyikük azt írta: "a nevünket együtt tudja majd a világ." Klári hozzáfűzte: „Ez így is lesz ennek a műalkotásnak hála. Az életben ennél nagyobb kitüntetés már nem érhet minket, hálásan köszönjük mindenkinek, aki dolgozott ezen. Szeretjük a közönséget, az embereket.”
Ezután Korda György vette át a szót, aki meghatódva elmondta:
Napok óta sok minden forog az agyamban, mit mondhatnék, csak azt hogy: köszönöm, köszönöm. Valakinek meg kéne csípni, hogy tudjam, ez a valóság. Ez a dombormű azt jelenti, marad belőlünk... Kicsit viccesebbre fordítva a szót, az eredeti terv az volt, hogy padon ülve ábrázolnak minket, de azt mondták a franciák, hogy az sok helyet foglalna: tegyük fel a falra. A falon még mindig jobb, mint a falban.
A szoboravatón népes tömeg gyűlt össze, szeretteik, pályatársaik tették tiszteletüket, köztük jó barátjuk, Csongrádi Kata énekesnő és Király Viktor, valamint édesapja is. De megjelent az eseményen Kárász Róbert felesége és 5 hónapos kislánya társaságában.
