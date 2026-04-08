Ezt látnod kell! Leleplezték Korda György és Balázs Klári szobrát a reptéren: „Ez azt jelenti, marad belőlünk...”

Elképesztő pillanat! Korda György és Balázs Klári hihetetlen elismerésben részesült: leleplezték a róluk készült szobrot a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren! Korda György csaknem hetven éve meghatározó alakja a hazai zenei palettának, ebben pedig több mint negyven éve már házastársaként is párja Balázs Klári. Munkájuk gyümölcse sokszorosan beérett már, most pedig talán az egyik legfontosabb megtiszteltetés érte őket.

Korda György Reptér című száma miatt nem véletlen a helyválasztás sem, Klárikával Ferihegyen kapnak helyet (Fotó: Szabolcs László / MW)

Április 8-án kora délután a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren felavatták a Korda házaspár domborművét. A helyszín nem véletlen, hiszen megannyi örökzöld slágerük közül S. Nagy István szerzeménye, a Reptér szólt a leghangosabban az elmúlt években.

Korda György még az avató előtt a Borsnak így fogalmazott:

Olyasmiben lesz részünk, amiben nem sokaknak! Szobrot avatnak rólunk a reptéren! Ez talán az első eset, hogy élő előadónak állítsanak szobrot. Nagyon boldogok vagyunk, nap mint nap megtapasztaljuk a közönség szeretetét. Tavaly hetven fellépésünk volt! Az egy-másfél órás koncerteket gond nélkül bírom, de bajban lennék, ha négy-ötszáz métert le kéne futnom. Erre mondjuk szerencsére már nem kérnek meg

– viccelődött még korábban. Most pedig a régóta várt, rangos eseményen Nagy Márton méltatta hazánk légi kapujaként és büszkeségeként számon tartott repteret. A nemzetgazdasági miniszter felidézte az új terminál alapkövének elhelyezését is, amin Orbán Viktor és a Korda házaspár is részt vett - mi több, az utóbbi páros Reptér című dala szólt az eseményen. Ezután Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs vezetője vette át a szót, aki elmondta, két éve tervezték, hogy emléket állítsanak a dalnak és a Korda házaspárnak.

A házaspár ikonikus slágere nemcsak a reptér himnusza lett, egy országé (Szabolcs László / MW)

Balázs Klári is mikrofont ragadott és felidézte, mikor megkapták a domborműavatás dátumát, rögtön eszükbe jutottak a zeneszerzőik, szövegíróik, akik közül anno egyikük azt írta: "a nevünket együtt tudja majd a világ." Klári hozzáfűzte: „Ez így is lesz ennek a műalkotásnak hála. Az életben ennél nagyobb kitüntetés már nem érhet minket, hálásan köszönjük mindenkinek, aki dolgozott ezen. Szeretjük a közönséget, az embereket.”