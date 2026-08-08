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Visszatér a kánikula: 34 fok is lehet szombaton, de még lecsaphatnak a zivatarok

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 08. 07:00
záporzivatarkánikula
Szombat éjfélig országszerte sok napsütés várható, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, főként a keleti, majd a nyugati országrészben. Az időjárás-előrejelzés szerint a csapadék fokozatosan megszűnik, miközben a nappali felmelegedés tovább erősödik: szombaton már 29–34 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletre lehet számítani.
N.T.
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A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szombatin a fátyol- és gomolyfelhők holnap is sok napsütés várható, de az ország északnyugati felén éjjel átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amely csak szombat délelőtt szakadozik, csökken. 

Időjárás: szombaton visszatér a kánikula, 34 fok és zivatarok is jöhetnek
Időjárás: szombaton visszatér a kánikula, 34 fok és zivatarok is jöhetnek Fotó: Unsplash

Időjárás: szombaton visszatér a kánikula, 34 fok és zivatarok is jöhetnek

A keleti országrészben estig előfordulhatnak záporok, zivatarok, majd megszűnik a csapadék. Hajnaltól délelőttig a Dunántúl nyugati, délnyugati részein ismét lehetnek záporok, esetleg zivatar is, később kicsi a csapadék kialakulási esélye. Az északias szél ma többfelé, holnap már csak északkeleten erősödik meg. A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű.

 

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