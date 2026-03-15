Megszólalt a Borsnak műtétje után Balázs Klári

Hétfőn el is hagyhatja a kórházat a Fonogram- és EMeRTon-díjas magyar énekesnő, akinek szerdán már fellépése lesz a Magyar Zene Házában. Balázs Klári szeretné megnyugtatni a rajongókat, rutinműtéten esett át, minden rendben van.

